Bakan Yerlikaya duyurdu: "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan şüpheliyi yakaladık"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet sürerken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaşamını yitiren Sami Yusuf Kaya’nın ölümüne neden olan silahın belirlendiğini ve şüphelinin yakalandığını açıkladı. Yerlikaya, "Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rast gele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Hiçbir tören çocuğumuzun canından daha değerli değildir." dedi.

Cansu Akalp

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Haziran’da Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir parkta bisiklet sürerken başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 6 yaşındaki Sami Yusuf’un ölümüne neden olan şüphelinin yakalandığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu: "Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan şüpheliyi yakaladık" 1

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

“Sami Yusuf evladımızı hayattan koparan kurşunun hangi silahtan çıktığını tespit ettik, şüpheliyi yakaladık”

"1 Haziran 2025 günü, Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Barış Parkı’nda bisiklet sürerken Sami Yusuf Kaya isimli evladımız, başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Olayın hemen ardından polisimiz o bölgeye yakın yerlerde düğün, araç konvoyu, tören yada kutlama yapan kişiler olup olmadığını incelemeye başladı. Kamera görüntülerini, o günkü düğünlerin kimlere ait ve hangi adreslerde olduğunu tek tek tespit etti.

Polisimizin titiz çalışması sonucunda, evladımızın öldüğü bölgenin yakınlarında gerçekleştirilen bir tören mercek altına alındı.

Bu törende silah kullandığı değerlendirilen şüphelilere ait 11 adres ve 5 araçta arama yapıldı ve toplam 9 silah ele geçirildi.

"HİÇBİR KUTLAMA ÇOCUĞUMUZUN CANINDAN DAHA DEĞERLİ DEĞİLDİR"

Silahlar, balistik inceleme için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderildi. Yapılan balistik incelemede, Sami Yusuf evladımızın hayatını kaybetmesine sebep olan silahın F.K. isimli şüpheliye ait olduğu tespit edildi. Ve Şahıs derhal yakalandı.

Rastgele sıkılan her kurşun, masum birinin hayatına mal olabilir. Çocuklarımızın oyunlarını, gençlerimizin hayallerini, annelerin gülüşlerini rast gele sıkılan kurşunlarla karartmayın. Mutluluk kurşunla değil, sevgiyle, dostlukla, paylaşmakla çoğalır.

Hiçbir tören, hiçbir kutlama, bir çocuğumuzun canından daha değerli değildir.

Valimizi, İl Emniyet Müdürümüzü, Kriminal Daire Başkanlığı Diyarbakır Bölge Laboratuvarı personelimizi ve polislerimizi tebrik ediyorum. Hayatını kaybeden evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum. "

