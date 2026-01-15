HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sanal medyada suç örgütü propagandasına 325 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal medya üzerinden suç örgütlerini övücü/silahlı paylaşım yapan kişilere yönelik yurt genelinde düzenlenen operasyonlarda 325 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, polis tarafından düzenlenen operasyonları sanal medya hesabından duyurdu.

Buna göre; ülke genelinde düzenlenen operasyonlarda, sanal medya üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret, örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları, örgütsel faaliyetleri duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sanal medyaya taşımaya çalıştıkları belirlenen 325 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu; 41 ruhsatsız tabanca, 36 av tüfeği, 25 kurusıkıdan çevrilme tabanca ve 1 AK-47 tüfeği ele geçirildi. (DHA)

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ali Yerlikaya
