Bakan Yerlikaya duyurdu! Siber suçlara yönelik operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde süren operasyonlar kapsamında 354 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sabah İstanbul merkezli 15 ile yapılan operasyonda da 75 şüphelinin daha yakalanmasıyla yakalanan şüpheli sayısının 429'a yükseldiği açıklandı. Şüphelilerden 117'si tutuklanırken, 93 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerlikaya, "Siber suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 10 gündür süren operasyonlarımızda 354 şüpheliyi yakaladık. Ayrıca bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonumuzda da; 75 şüpheliyi yakaladık ve yakalanan şüpheli sayısı 429 oldu.Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik.

"117 ŞÜPHELİ ŞAHIS TUTUKLANDI"

35 il merkezli “Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik 10 gündür düzenlenen operasyonlarımızda; 117 şüpheli şahıs tutuklandı. 93’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin; müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama(phishing) siteleri üzerinden “kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi” temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve post tefeciliği yaptıkları tespit edildi.

EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

16 ŞİRKETE EL KONULDU

Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 Milyar 52 Milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu" dedi.

"MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDİYORUZ"

İstanbul'da bu sabah yapılan operasyon hakkında da bilgi veren Yerlikaya şunları söyledi:

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda yakalanan ve işlemleri devam eden 75 şüphelinin şüphelilerin; sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar çıkıp yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı, kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle bir çok paravan şirket ve şahıs hesabına “yatırım” adı altında para transferi yaptırdıkları, para çekmek isteyen vatandaşlarımızdan “sigorta, vergi, komisyon” bahanesiyle yeni ödemeler talep ettikleri ve bu şekilde elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi.

Siber suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"

