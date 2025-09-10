HABER

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 53 kişiye gözaltı

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yaptığı tespit edilen 53 kişinin gözaltına alındığını ve bunlardan 40'ının tutuklandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: Sosyal medyada FETÖ propagandası yapan 53 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde:

"FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet gösteren, Ankesörlü telefonlarla örgüt içindeki şahıslarla haberleşmeyi sürdüren, Sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan ve Sosyal medyada FETÖ’nün propagandasını yapan 53 şüpheli Jandarmamız tarafından yakaladı. 40’ı tutuklandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Uşak’ta Jandarmamızın son 2 haftadır gerçekleştirdiği operasyonlarda; çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma TEM Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı ve Jandarmamızı tebrik ediyorum. Devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenlerle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

