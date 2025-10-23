HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eşzamanlı olarak operasyon düzenlendiğini duyurdu. Ekipler 42 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı
Ufuk Dağ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 9 ilde elebaşıları yurtdışında olan Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik bu sabah eşzamanlı olarak düzenlenen operasyonlarımızda 42 şüpheliyi yakaladık." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı 1

Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı 2

İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
Yüzleri maskeli çalıntı araç veya motosikletle kasten öldürme,
Kasten yaralama,
Tehdit,
Yağma,
Yağma amaçlı iş yeri kurşunlama suçlarını işledikleri tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarınca soruşturma başlatıldı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine operasyon: 42 şüpheli yakalandı 3

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump devlet başkanını ‘haydut’ ilan edip tüm ödemeleri durdurdu! Yanıt gecikmediTrump devlet başkanını ‘haydut’ ilan edip tüm ödemeleri durdurdu! Yanıt gecikmedi
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararıABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Özel, Arnavutköy'de konuştu: "Dört rezalet birden açıklıyorum"

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Bodo/Glimt hocası atmosfer için itirafta bulundu! ''Başım çatlıyor''

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

21 Ekim Salı 2025 güncel altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.