HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu! Yoğun kar nedeniyle 3 bin 766 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında 3 bin 766 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya duyurdu! Yoğun kar nedeniyle 3 bin 766 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi

Bakan Yerlikaya, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ilgili tüm kurumlarımız, yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuzlukları gidermeye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İlk andan itibaren merkezde AFAD Başkanlığımız, illerde ise Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezlerimiz aktif hale getirildi. AFAD ekiplerimiz başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile gerekli koordinasyon sağlanmakta, gelen ihbarlara anında müdahale edilmektedir. Yoğun kar yağışıyla mücadele kapsamında toplam; 42 bin 143 personel, 12 bin 277 araç/iş makinesi görev yapmaktadır" dedi.

"3 BİN 766 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ"

Yerlikaya, "Vatandaşlarımıza yönelik olarak; 16 bin 599 soğuk/sıcak içecek, 9 bin 826 adet içme suyu, 25 bin 84 ikram malzemesi dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 3 bin 766 vatandaşımız güvenli bölgeye tahliye edildi. Olumsuz hava olaylarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum. Sahada büyük bir gayret ve özveri ile çalışan AFAD ekiplerimizi ve tüm kurumlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Elazığ! Otomobiliyle drift attı, trafiği tehlikeye soktuYer: Elazığ! Otomobiliyle drift attı, trafiği tehlikeye soktu
Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilirBinaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk! Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.