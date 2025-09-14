HABER

Bakan Yerlikaya, Ertuğrulgazi Türbesi’nde dua etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ertuğrulgazi Türbesi ziyaret ederek, dua etti.

Kayı Boyu’nun lideri, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin adına bu yıl 744’üncüsü düzenlenen Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenliklerinin üçüncü ve son günü başladı. Son günkü programa İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Milletvekili Halil Eldemir ve çok sayıda davetli katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi önünde bekleyen Alpleri selamlayarak türbede dua etti. Bakan Yerlikaya ardından şenliklerin yapılacağı alanda kalabalık halkı selamlayarak, protokolde yerini aldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

