Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;

72 parça halinde 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Maltepe ilçesinde bir araç ve Büyükçekmece ilçesinde bir adrese yönelik operasyonlar düzenledik.

İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır