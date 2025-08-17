HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 72 parça halinde 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya: "İstanbul’da 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul’un Maltepe ve Büyükçekmece ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;
72 parça halinde 75 kilogram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik. Operasyonda 2 şüpheliyi yakaladık.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Maltepe ilçesinde bir araç ve Büyükçekmece ilçesinde bir adrese yönelik operasyonlar düzenledik.
İstanbul Valimizi, operasyonu koordine eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürümüz ile Polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacakCevdet Yılmaz, 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısına katılacak
Patates tarlasındaki ürünleri ücretsiz dağıttıPatates tarlasındaki ürünleri ücretsiz dağıttı

Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı

Koskoca AVM boş kaldı! Tekstil kalbinde kepenkler bir bir kapandı

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Kız kardeşini taciz edip Hakan Çakır'ı öldürdüler! Aile kahrolurken bir skandal daha: Babaya tehdit mesajı attılar

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Vergi dairesinde resmen bir devir kapanıyor!

Son depremde boşaltılmışlardı! "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu

Son depremde boşaltılmışlardı! "1530'unun tamamı" diyerek duyurdu

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

Seyir halindeki araçta akılalmaz görüntü! Kucağında ilerledi, başka araçtaki görüntüye aldı

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

İstanbul'un göbeğinde kuyumcu kurşunlandı! 14 yaşındaki 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı... Tetikçiyi tutan kişi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.