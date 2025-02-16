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  4. Bakan Yerlikaya İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arızalanan aracı köprünün çıkışına kadar ittiren polisi tebrik etti

Bakan Yerlikaya İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arızalanan aracı köprünün çıkışına kadar ittiren polisi tebrik etti

16.02.2025 16:28
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Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
16.02.2025 16:28
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı trafiğin aksamaması için köprü çıkışına kadar ittiren polis memuru Ebubekir Sıddık Doğru'yu tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı fark eden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum. Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir. Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

yerlikala

BAKAN YERLİKAYA ŞU İFADELERİ KULLANARAK TEBRİK ETTİ

"14 Şubat Cuma günü Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde arızalanan aracı farkeden motosikletli polis memurumuz Ebubekir Sıddık Doğru, bizleri de duygulandıran insani bir tavır sergiledi.

Köprü trafiğinin akışının engellenmemesi ve trafik güvenliğini sağlamak için arıza yapan aracı köprü çıkışına kadar ittirdi. Polis kardeşim Ebubekir’i özverili bu davranışı için tebrik ediyorum.

Polislerimiz her zaman milletimizin emrinde, onların hizmetindedir🇹🇷

Gece gündüz, yaz kış demeden fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Allah ayağınıza taş değdirmesin." dedi

yerlikaya

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya polis Araç Ali Yerlikaya Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arıza
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