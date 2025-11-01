HABER

Bakan Yerlikaya o anları paylaştı, 'gereği yapıldı' dedi: "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul’da aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.D. isimli şahsın yakalandığını ve gerekli işlemin yapıldığını söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Yol kesen eşkıyalar tarih olacak" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte başka aracın yolunu keserek trafiği tehlikeye atan şahsa ceza uygulandığını ve bu tür olaylara geçit verilmeyeceğini bildirdi.

X platformundaki paylaşımında Yerlikaya, "Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız, belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz" bilgilerini aktardı.

BAKAN YERLİKAYA: "YOL KESEN ŞEHİR EŞKIYALARI TARİH OLACAK"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"GEREĞİ YAPILDI ✅
TRAFİKTE YOL KESEN ŞEHİR
EŞKIYASI

Yeni Trafik Kanunu Teklifinin Gazi Meclisimizin takdiriyle yürürlüğe girmesiyle, yol kesen şehir eşkıyaları tarih olacak. Caydırıcı cezalar geliyor!

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine giren maddeye göre: Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapatan,
🔻Sürücüye 180 bin₺ idari para cezası uygulayacağız,
🔻Sürücü belgesini 60 gün süreyle geri alacağız ve
🔻Aracını 60 gün süreyle trafikten men edeceğiz.

"LÜTFEN 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİMİZE BİLDİRİN!"

İstanbul’da aracıyla bir başka sürücünün önünü keserek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren M.D. yakalandı. Gereği Yapıldı ✅

Trafik güvenliğini hiçe sayanlara, trafikte “şehir eşkıyası” gibi davrananlara gereğini yapmaya devam edeceğiz!

Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin!"

