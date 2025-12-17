'Otogarda kalan kimsesizler' haberiyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Kendi tercihleriymiş...

AŞTİ Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde "barınacak yeri olmadığı için otelde yaşamak zorunda kalan emekliler" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirlendi. Kamuoyunda bugün 'otogarda yaşayan kimsesizler' başlığıyla sunulan haberlerle ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı inceleme yaptı.

KENDİ RIZALARIYLA OTOGARI TERCİH ETMİŞLER

Bakanlık terminal yönetimiyle görüşmesinin ardından, haberlerde lanse edilenlerin aksine AŞTİ'de kalan 70 aile değil, yalnızca 3 vatandaşın olduğu tespit edildi.

Vatandaşlara ücretsiz konukevine yerleştirildiği, ancak ertesi gün kendi tercihleriyle tekrar otogara döndüğü, konukevleri yerine otogarda kalmayı bilinçli olarak seçtiği öğrenildi.