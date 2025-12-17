Zelenskiy: "Moskova'dan 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık"

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ZELENSKİY, RUSYA'NIN 2026'DA SAVAŞI SÜRDÜRMEYE HAZIRLANDIĞINI SAVUNDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.

Zelenskiy, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA PLANLARINI BARIŞ ÜZERİNE YAPTI

Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

(AA)

