Zelenskiy: "Moskova'dan 2026'ya 'savaş yılı' olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmek için hazırlık yaptığını ifade ederek, "Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesaplarından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son gelişmeleri değerlendirdi.

ZELENSKİY, RUSYA'NIN 2026'DA SAVAŞI SÜRDÜRMEYE HAZIRLANDIĞINI SAVUNDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Savunma Bakanı Andrey Belousov'un Moskova'da düzenlenen Savunma Bakanlığı yetkilileri genişletilmiş toplantısında savaşla ilgili yaptıkları konuşmalara da değinen Zelenskiy, Rusya'nın 2026'da savaşı sürdürmeye hazırlandığını savundu.

Zelenskiy, "Bugün, Moskova'dan, gelecek yıla savaş yılı olarak hazırlandıklarına dair bir sinyal daha aldık. Bunlar sadece bizim için değil, müttefiklerimiz için de bir sinyaldir. Müttefiklerimizin bunu görmesi ve özellikle de Rusya'nın savaşı bitirmek istediğini sık sık dile getiren ABD'deki ortaklarımızın buna tepki vermesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA PLANLARINI BARIŞ ÜZERİNE YAPTI

Savaşı bitirmek için barış planı üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Zelenskiy, "Temsilcilerimizin, barış ve güvenliğin sağlanması için atılabilecek adımlarla ilgili bu hafta ABD heyetiyle görüşmelere devam etmesini bekliyoruz." diye konuştu.

(AA)

17 Aralık 2025
17 Aralık 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
