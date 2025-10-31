İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'pes dedirten video' diyerek paylaştı: "Gereği yapıldı"

Sosyal medyada gündem olan kırmızı ışık ihlaliyle ilgili paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında 'Kırmızı Işık İhlali' nedeniyle 137 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.

BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI: "GEREĞİ YAPILDI"

"Gereği yapıldı" notuyla paylaştığı içerikte Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı;

"Gereği yapıldı

Kırmızı ışıkta geçen sürücüler yakalandı. Pes dedirten videoyu lütfen izleyin.

2024 yılında “Kırmızı Işık İhlali” nedeniyle maalesef 137 vatandaşımız hayatını kaybetti.

Yıl 2025 ve insan canını hiçe sayarak kırmızı ışıkta durmayıp hızla geçen araçlar var. Böyle bir tabloyu hak etmiyoruz ve istemiyoruz!

Videoda gördüğünüz gibi çocuklarımız son anda ezilmekten kurtuldu. Kırmızı ışıkta geçen sürücü ya çocuklarımıza çarpsaydı ya çocuklarımız ölseydi?

Onların annesi ve babasına ne diyecektik? Ateş düştüğü yeri yakıyor.

İstanbul ili Arnavutköy ilçesinde kırmızı ışıkta geçerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren S.C. ve D.G. isimli sürücüler yakalandı. Bizden kaçamadılar ama ya kaza yapsalardı?

Yeni Trafik Kanunu Teklifine göre: Kırmızı Işıkta geçen

Sürücülerin 3. kez ihlalinde 30 gün,

kez ihlalinde 60 gün, kez ihlalinde 90 gün sürücü belgesini geri alacağız. kez ihlalde ise sürücü belgelerini iptal edeceğiz.

Kırmızı ışıkta geçmek yalnızca bir kural ihlali değil vatandaşlarımızın hayatına kast eden bir sorumsuzluktur.

Trafik ışıkları hepimiz için güvenliktir.

Bu tür davranışlarda bulunan sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin.

“Biz Gereğini Yaparız”

GEREĞİ YAPILDI ✅

— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 31, 2025