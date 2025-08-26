Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Asfalt zorbalarına geçit yok'

Altındağ’da yaşanan olayda trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kavganın bir iş yeri önünde devam ettiği ve taraflardan bir kişinin yaralandığı görüldü.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda olaya karışan İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. isimli kişilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin tamamı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kavgada yaralanan bir vatandaşın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.
GEREĞİ YAPILDI – ASFALT ZORBALARI— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 26, 2025
Sosyal medyada, Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir işyeri önünde yaşanan trafik tartışmasına dair görüntüler yer almıştır.
🔻 Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; İ.K., B.D., A.T., M.A.B. olduğu tespit… pic.twitter.com/yQmJLzecAj
