Bakan Yerlikaya paylaştı: 'Asfalt zorbalarına geçit yok'

Altındağ’da yaşanan olayda trafikte başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kavganın bir iş yeri önünde devam ettiği ve taraflardan bir kişinin yaralandığı görüldü.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları sonucunda olaya karışan İ.K., B.D., A.T. ve M.A.B. isimli kişilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin tamamı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

YARALI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Kavgada yaralanan bir vatandaşın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ASFALT ZORBALARINA İZİN YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından yaptığı açıklamada, “Kamu düzenini bozarak vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden bu asfalt zorbalarına asla müsaade etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.