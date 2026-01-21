Ateşkese rağmen SDG saldırı düzenliyor: 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Suriye'de ordunun terör örgütü PKK/YPG ve SDG birliklerine ait alanları büyük oranda terörden temizlemesinin ardından varılan 4 gün ateşkes sürecinin ilk gün bilanço belli oldu.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG, ATEŞKESTE DE SALDIRDI: 11 ÖLÜ, 25 YARALI

Terör örgütü SDG, varılan 4 günlük ateşkese rağmen sivil ve askeri noktalara saldırılarını sürdürdü. Bu saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

4 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG/SDG'ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG ile varılan son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.