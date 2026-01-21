HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ateşkese rağmen SDG saldırı düzenliyor: 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

Suriye'de terör örgütü SDG ile varılan 4 günlük ateşkes sürecinde SDG'nin terör saldırılarında 11 kişinin öldüğü duyuruldu. Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, SDG'nin ateşkesin ilk gününde ordu mevzilerine ait 35 noktasının hedef alındığı bildirdi.

Ateşkese rağmen SDG saldırı düzenliyor: 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
Mustafa Fidan

Suriye'de ordunun terör örgütü PKK/YPG ve SDG birliklerine ait alanları büyük oranda terörden temizlemesinin ardından varılan 4 gün ateşkes sürecinin ilk gün bilanço belli oldu.

Ateşkese rağmen SDG saldırı düzenliyor: 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı 1

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG, ATEŞKESTE DE SALDIRDI: 11 ÖLÜ, 25 YARALI

Terör örgütü SDG, varılan 4 günlük ateşkese rağmen sivil ve askeri noktalara saldırılarını sürdürdü. Bu saldırılarda 11 kişinin öldüğü, 25 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Ateşkese rağmen SDG saldırı düzenliyor: 11 kişi öldü, 25 kişi yaralandı 2

4 GÜNLÜK ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG/SDG'ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YPG/SDG ile varılan son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şam ve YPG arasında anlaşma! 4 gün süre verildi: Şehir merkezlerine girilmeyecek Şam ve YPG arasında anlaşma! 4 gün süre verildi: Şehir merkezlerine girilmeyecek
21 Ocak 2026
21 Ocak 2026

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bu sefer de Alperen'in ailesini hedef aldılar! "Kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim"Bu sefer de Alperen'in ailesini hedef aldılar! "Kafanızı kesip, köpeklere yem edeceğim"
Minguzzi cinayetine dair yeni görüntüler ortaya çıktıMinguzzi cinayetine dair yeni görüntüler ortaya çıktı
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
suriye ateşkes SDG
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.