Bakan Yerlikaya: "Saraçhane'deki gösterilerde 6 polisimiz yaralandı"

CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği gösteriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, 6 polisin yaralandığını ifade etti.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."