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Bakan Yerlikaya: "Saraçhane'deki gösterilerde 6 polisimiz yaralandı"

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
20.03.2025 22:16
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve ABB Başkanı Mansur Yavaş bugün Saraçhane'de halka seslendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP'nin gösterisinde 6 polisin yaralandığını ifade etti.

Bakan Yerlikaya: "Saraçhane'deki gösterilerde 6 polisimiz yaralandı"

CHP'nin İstanbul Saraçhane'de düzenlediği gösteriyle ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı. Yerlikaya, 6 polisin yaralandığını ifade etti.

Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"İstanbul Saraçhane’de bu akşam yapılan gösterilerde 6 polisimiz yaralandı.

Ülkemizin huzur ve güvenliğinin teminatı olan kahraman polislerimiz; provokasyonlara karşı büyük bir ferasetle, sabırla, sağ duyuyla karşı koymakta; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda örnek bir duruş sergilemektedir.

Valimiz, Emniyet Müdürümüz ve polislerimiz halkımızın huzur ve güvenliği için görevlerinin başındalar ve öyle olmaya da devam edecekler.

Yaralanan polislerimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."

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CHP Ali Yerlikaya ekrem imamoğlu operasyonu
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