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Bakan Yerlikaya vatandaşları uyardı: "Ölüm riskini yüzde 4 arttırıyor"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ramazan Bayramı tatili süresince trafik denetimlerinin hız kesmeden sürdüğünü duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polis ve jandarma ekiplerinin 24 saat boyunca radar hız denetimlerini gerçekleştirdiğini belirten Yerlikaya, "Yalnızca yüzde 1’lik hız artışı, ölümlü kaza riskini yüzde 4 artırmaktadır" uyarısında bulundu.

Bakan Yerlikaya vatandaşları uyardı: "Ölüm riskini yüzde 4 arttırıyor"
Çiğdem Sevinç

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda radar hız denetimleri hakkında bilgi verdi.

Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarma trafik ekiplerimiz, gündüz bin 271, gece ise 601 radarla hız denetimlerini sürdürüyor. Unutmayalım, ortalama hızdaki yalnızca yüzde 1’lik artış, ölümlü kaza riskini yüzde 4 oranında artırmaktadır" dedi.

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YERLİKAYA ŞU İFADELERİ KULLANDI:

"Trafik kazalarına yol açan nedenlerin başında gelen aşırı hız kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için; hem mobil radar araçlarımızla hem de elektronik denetleme sistemlerimizle, gece gündüz hız denetimlerimize devam ediyoruz. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram tatili dönüşünde de güven içinde yuvalarımıza kavuşalım. Sevdiklerimizin yüreklerine ateş düşmesin."

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı trafik
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