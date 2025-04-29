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Bakan Yerlikaya'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Nevşehir'de atış eğitimi sırasında kaza sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Yerlikaya'dan şehit Astsubay Hüseyin Uzun için taziye mesajı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Milletimizin başı sağ olsun. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, içtima alanında atış eğitimi esnasında elim bir kaza sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
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