Bakan Yumaklı: "4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Elazığ’da bulunan Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Yumaklı, bin 250 kişinin istihdam sağlayacağı ve yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretiminin Elazığ’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Elazığ’a milyon liralık yatırımla kazandıracağımız Cevizdere Besi Organize Tarım Bölgesi’nde altyapı çalışmaları tamamlandı. 855 dekar üretim alanında kurulacak 61 modern besi işletmesi, bölgenin üretim gücünü katlayacak. Bin 250 kişiye istihdam, yıllık 4 bin 500 ton kırmızı et üretimi ile Elazığ’ın tarımsal ve ekonomik potansiyeline güçlü bir katkı sağlayacağız. Bereketli olsun."

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

