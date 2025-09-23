Bakan Yumaklı: '600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız'

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Tanıtım Programı'nda konuştu.

İşte Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları;

"Yağışlar mevsim normallerinin yüzde 26 ve geçen yılki yağışların yüzde 28 altında gerçekleşti. Yağış grafiği son 5 yılda 4 kez ortalamanın altında kaldı.

Son 15 yılda da düzensiz yağışları görüyoruz. Anormal meteorolojik koşullar bizim yeni normalimiz olmuş durumda.

Orman yangınlarıyla baş başa kaldık. Bu anormal hava koşulları bizim çok daha fazla efor sarf etmemize ve biyoçeşitliliğimize zararı oldu.

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde %20'lerde taşkın riski artarken Bartın, Kastamonu, Düzce, Bolu, Sakarya gibi illerimiz de orman yangınları açısından riskli bölge haline geldi.

Son 10 yılı değerlendirdiğimizde kuzey bölgemizde sel ve taşkınlar orta kesimlere kuraklık ve dolu, kıyı bölgelerimizde de orman yangınlarıyla mücadele ettik.

Bir yandan taşkınlarla mücadele için yapısal önlemler almak zorundasınız. Bu süreçte suyumuzu verimli kullanmak için su verimliliğini 2023 Şubat ayında seferberliğini başlatmıştık. Ancak 6 gün sonra büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Artık su verimliliği seferberliğini sadece ülkemizde değil uluslararası alanlarda da anlatmak gerekiyor.

Dünya Bankası finansmanıyla uygulayacağımız Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız.

Ön ödemeli sayaçlar, suyun hacim bazlı ücretlendirilmesi gibi uygulamalar katkıda bulunacaktır.

Taşkınları tahmin etmek için erken uyarı merkezi TATUS kuruldu. Geliştirilmeye devam ediyor.

Suyun sadece bir varlık değil aynı zamanda çok stratejik bir kavram olduğunun da anlatılması iletilmesi şart. Birçok çalışmalar yapıyoruz hepsini saymak mümkün değil."