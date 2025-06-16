Bakan Yumaklı açıkladı: Orman yangınlarıyla mücadelede yapay zeka vurgusu!

Orman yangınlarının sadece çevre sorunu değil aynı zamanda sosyal, ekonomik, ekolojik ve stratejik sonuçları olan çok boyutlu bir küresel bir tehdit olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu durum, ülkeler arası iş birliğini, bilgi paylaşımını ve ortak hareket kabiliyetini her zamankinden daha hayati hale getirmektedir.

Türkiye, tarihsel birikimi, güçlü kurumsal yapısı, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarıyla, yangınla mücadelede bölgesel bir merkez ve küresel bir çözüm ortağı haline gelmiştir.

ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELEDE YAPAY ZEKA VURGUSU

Yapay zekâ destekli karar destek sistemlerinden, insansız hava araçlarına ve farkındalık uygulamalarına kadar çok sayıda yenilikçi yaklaşımı devreye almış bulunmaktayız.

2021 yılında yaşadığımız büyük yangınlar, bize sadece yanan alanların rehabilitasyonunun değil; iklim değişikliğine uyumlu, dirençli ve entegre bir ormancılık anlayışının ne denli gerekli olduğunu göstermiştir.

Bu vizyonla, Dünya Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz 400 milyon dolarlık “İklime Dirençli Ormancılık Projesi”, ormancılık tarihimizin en kapsamlı ve stratejik projelerinden biri olmuştur.

Bu proje kapsamında:

14 ilde, 7 milyon hektar ormanlık sahada faaliyetler yürütülecek, yaklaşık 7 milyon vatandaşımız doğrudan veya dolaylı olarak bu projeden faydalanacaktır.

Özellikle, 2023 yılında yaşanan büyük deprem felaketi sonrası, projenin afet dayanıklılığı boyutu genişletilmiş, yeni destek mekanizmaları devreye alınmıştır.

Bu kapsamda:

Elverişli alanlarda milyonlarca fidan dikilecek, orman köylülerimize yönelik 16.500 haneyi kapsayan destek paketleri uygulanacaktır.

Kadınlar için mikro girişimcilik destekleri sunularak, yerel ekonomiye katılımları teşvik edilecektir.

Genetik laboratuvarlar ve biyobankalar ile iklime dirençli ağaç türlerinin geliştirilmesi, ormanlarımızın geleceğe hazırlanmasını sağlayacaktır.

Sayısal telsiz altyapısı ile afet anında 14 il arasında kesintisiz iletişim sağlanacaktır.

Ayrıca çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik Orman Okulları kurulacak, ormancılık kültürü gelecek kuşaklara aktarılacaktır.

Orman yangınları ile mücadelede başarının en önemli anahtarı şüphesiz erken müdahaledir.

Bunun için yeterli altyapı ve güçlü bir organizasyon becerisine sahip olmak gerekmektedir.

Teknik, teknolojik ve bilimsel tecrübeler ışığında; kara ve hava gücü ile teknolojinin getirdiği imkanların bir arada kullanılması, bizlere bu başarıyı sağlamaktadır.

Son 23 yılda aldığımız tedbirlerle müdahale süresini 40 dakikadan 11 dakikaya düşürdük.

Eğitim, yangınla mücadelenin başlangıç noktası ve en kritik unsurdur.

Yangınların %84 insan kaynaklı olduğunu düşündüğümüzde, bunun ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlarız.

Bu doğrultuda, Orman Genel Müdürlüğümüzce, toplumun her kesimini orman yangınlarına karşı eğitiyor ve bilinçlendiriyoruz.

STK’lar, dernekler ile ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz.

Orman Yangın Gönüllülüğü sistemiyle, toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi ve mücadeleye dahil etmeyi hedefliyoruz.

131 bin gönüllümüz, bu mücadelede Orman Teşkilatımıza destek verecek.

Yangınla mücadelenin bir diğer önemli unsuru ise, ormanlarımızın bakımı ve orman yollarımızın, çeşitli altyapı tesislerimizin inşası ve mevcutların onarımıdır.

Yürüttüğümüz önleyici faaliyetlere rağmen meydana gelen yangınlarda, ilk müdahale çoğu zaman yangının kaderini belirler.

Bu nedenle hava araçlarımız, sadece yangın söndürmede değil; erken müdahale, keşif, koordinasyon ve yönlendirme açısından hayati rol oynamaktadır.

2021 yılında yaşadığımız büyük yangınların ardından, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla başlatılan hava gücümüzü modernize etme ve artırma çalışmaları, çok kısa sürede sonuç verdi.

Bugün, tarihimizin en geniş hava filosuna sahibiz.

27 uçak, 105 helikopter ve 14 İHA, ormanlarımızı sürekli izlemekte ve kontrol etmektedir.

Bu araçlar sadece açık su kaynaklarından değil, ülke genelinde inşa ettiğimiz 4796 yangın havuzu ve göleti aracılığıyla da hızlıca su alabilmekte ve yangınlara anında müdahale edebilmektedir.

OTAĞ uçağımız, her türlü teknolojik donanım ve gelişmiş görüntüleme sistemleriyle, yangınının havadan koordinasyonunda önemli faydalar sağlamaktadır.

Orman yangınlarıyla mücadelede başarının asıl şifresi, kara gücü ile mücadelede saklıdır.

Bu yıl, 25 bin orman kahramanımız, 1.786 arazöz ve su ikmal aracı, 2.742 ilk müdahale aracı ve 831 iş makinesi ile Yeşil Vatan’a hizmet edecek.”