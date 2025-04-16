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Bakan Yumaklı'dan 34 ildeki zirai donla ilgili açıklama! Üreticiye destek yolda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçen hafta ülke çapında etkili olan soğuk hava dalgasının yarattığı zirai donla ilgili açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı sigortasız üreticiye destek olacaklarını ifade etti.

Bakan Yumaklı'dan 34 ildeki zirai donla ilgili açıklama! Üreticiye destek yolda
Doğukan Akbayır

Türkiye geçtiğimiz haftayı soğuk ve kar yağışlı havanın etkisi altında geçirmişti. Birçok bölgeden gelen kış manzaralarının faturası ağır oldu. Ülke çapında birçok tarım alanında zirai don gerçekleşti. Ve üreticinin olgunlaşmakta olan ağaç veya fidelerini vurdu. Hasarın çok büyük olduğu tahmin edilirken kamuoyunda meyve ve sebze fiyatlarında önemli artışın yaşanacağı yönünde bir algı hakim... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

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'MAHVOLDUK' AÇIKLAMALARINA YANIT

Bakan Yumaklı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Buradan bakanlığımızın yaptığı açıklamaların dikkate alınmasını istirham ediyorum, genel geçer şeyler söyleyerek insanların kafasını karıştırmanın anlamı yok.

İşte ‘mahvolduk’, ‘ülkemizde gıda problemi olacak’ gibi açıklamalar sorumsuz açıklamalardır. Meyve gruplarında, etkili oldu bazı yerlerde çok fazla etkili oldu bazı yerlerde çok az etkili oldu.

34 İL ETKİLENDİ

Bir ilin içerisinde bazı ürünler %80-90 etkili olduğu da oldu bazı ürünlerde çok az etkili olduğu da oldu.

2014 yılında da benzer bir don hadisesi oldu, onun bundan farkı Mart ayı gibi olduğu için orada sebzede de etki etmiş ama şimdi sadece bu büyük oranda meyve gruplarına etki etmiş bir husus.

34 ilimiz bu zirai dondan farklı oranlarda etkilendi.

Türkiye’de gıda anlamında kaotik bir ortamın oluşturulmasının kimseye bir faydası yok.

SİGORTASIZ ÇİFTÇİYE DESTEK

Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, tarım sigortasını yaptırmış olanlar tespit çalışmaları biter bitmez derhal ödemeleri yapılacak. Bu bir takvim, daha sonra çiftçi kayıt sistemine kayıtlı ancak sigortası olmayan üreticilerimiz için de bu ana kadar yapmış oldukları giderleri hesaplayarak onların bu yapmış oldukları maliyetleri de karşılayacağız"

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İbrahim Yumaklı
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