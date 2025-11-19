HABER

Zirai ilaçlar için yeni dönem! Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması: "En ince detayına kadar inceleniyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde gerçekleşen zehirlenme vakalarıyla alakalı önemli değerlendirmelerde bulundu. Vakalarla ilgili yeni yol haritasını açıklayan Bakan Yumaklı, Fatih'te zehirlenerek hayatını kaybeden Böcek ailesi hakkında da ifadelerde bulundu. Bakan Yumaklı ayrıca zirai ilaçların artık reçeteyle edinileceğini de duyurdu.

Doğukan Akbayır

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Böcek ailesiyle ilgili de "En ince detayına kadar araştırıyoruz. Olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız." dedi.

"ZİRAİ İLAÇLAR REÇETE İLE ALINACAK"

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Vatandaş odaklı yeni bir uygulamamızı paylaşmak istiyorum. Mobil ortamda, vatandaşlarımız gıda konusunda herhangi bir ortamda olumsuzluk gördüğü bir konuyu bize direkt iletebilecek. Uygulamanın detaylarını önümüzdeki günlerde açıklayacağız. Zirai ilaçlar reçete ile alınacak. Önümüzdeki yıl bu sisteme geçmiş olacağız.

YUMAKLI'DAN BÖCEK AİLESİ SÖZLERİ

Bakan Yumaklı, Böcek ailesi hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yumaklı'nın açıklaması şu şekilde:

"Geçtiğimiz günlerdeki elim olayı yaşadık. En ince detayına kadar araştırıyoruz. Olayı tüm yönleriyle açıklığa kavuşturacağız. Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor. Olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulacağına eminiz."

NE OLMUŞTU?

Almanya’dan 9 Kasım 2025’de turistik amaçla İstanbul’a gelerek 13 Kasım'da ‘zehirlenme’ iddiasıyla hayatlarını kaybeden anne Çiğdem Böcek (27) baba Servet Böcek (38) ile 3 yaşındaki Masal ve 6 yaşındaki Kadir Muhammet Böcek’in ölümlerine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

