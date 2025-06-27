Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması: "Bugün 67 yangın çıktı, 3'ü kontrol altına alındı bir tanesi devam ediyor"

Dünyanın artık iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Yumaklı, kuraklık, sel ve sıcaklık değişimi gibi her problemin baş edilmesi gereken yeni sorunlar oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden yoğun bir şekilde etkileneceğini her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünlerde hepimizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla da mücadele ediyoruz ama burada çok önemli bir gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil, insan faktörü. Bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil, maalesef acı bir tablo. 1 Ocak 2025'ten itibaren bugüne kadar 1089 yangın çıktı Türkiye'de. Bu yangınlarda 1823 hektar alanımızı kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil, bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaybettik. Bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı."

Yumaklı, bu yangınların sebeplerinden bazılarının anız yakılması, bahçe temizliği sonrası çöplerin ateşe verilmesi ve kontrol dışı faaliyetler olduğunu anlattı.

"SADECE BİLECİK-SAKARYA SINIRINDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı, bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirterek "Yangın çıkmak için sebep arayan zamanlar olur. Yani çok düşük nem, çok yüksek rüzgar, çok aşırı sıcaklık, bütün bunların tamamı bize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylerken bir ev tamiratı, bir kapı tamiratında, tadilatında kullanılan spiral makinenin çıkardığı yangınlarla boğuşuyoruz." diye konuştu.

Bu konularda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini aktaran Yumaklı, "Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı, piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bunlarla baş etmek için çok şükür gücümüz de kuvvetimiz de yerinde ama neden bu ülkenin kaynaklarını, yeşil vatanını heba edelim." ifadelerini kullandı.

Yumaklı, Türkiye'de sadece bugün 67 yangın çıktığını kaydederek şöyle devam etti:

"Küçük olanlardan bahsetmiyorum. Çok şükür ki bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar fiili olarak devam eden aktif 4 yangınımız vardı. Bunlar İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın ve Bursa Kestel. Bunlardan İzmir Bornova büyük oranda kontrol altına alındı. Burada tekrar rüzgardan alevlenmemesi için soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı çok şükür. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız çok cansiperane mücadele ediyor. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 102 arazöz. Yine AFAD ve valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip mücadele halinde şu anda."

"SAKARYA-BİLECİK SINIRINDAKİ YANGINA GECE BOYU MÜDAHALE EDİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangınları söndürmek için dev bir filolarının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten gözü pek arkadaşlarımız var. 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin arkadaşımız, 14 insansız hava aracı şu anda bütün Türkiye'yi tarıyor. Bu yangınlarla hızlı müdahale ile baş etmek mümkün ama bazen coğrafi şartlar sizi çok zor durumlarda bırakabiliyor ama biz yılmayacağız. Sakarya-Bilecik sınırındaki yangınla alakalı bu gece boyu arkadaşlarımız müdahaleye devam edecek. Bundan önce bu taraflarda çok büyük yangınlar yoktu, bunlara rastlanmıyordu ama iklim değişikliğinin etkisi buralarda da aşırı bir dikkatin gerekliliğini bize göstermiş oluyor."

"VATANDAŞLARIMIZ BİZE SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE HABER VERSİN"

Bakan Yumaklı, bir kıvılcımın, dikkatsizliğin, boş vermişliğin nelere mal olacağının bugün televizyon ekranlarında daha iyi görüldüğünü ancak bu olumsuzlukların çok çabuk unutulabildiğini anlattı.

Yumaklı, "15 Ekim'e kadar bakanlık ve orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız sadece kendileri değil aynı zamanda etraflarında da yangına sebep olabilecek ortamlar olduğunda bize süratli bir şekilde haber versinler. Biz yine her zaman olduğu gibi çok hızlı bir şekilde gidip onu söndürürüz. Burada başarı çıkan yangını söndürmek değil bu yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır." dedi.

Ormanı korumanın sadece ağacı değil bütün canlıları koruma anlamına geldiğini ifade eden Yumaklı, gece boyu yangınları takip edeceklerini sözlerine ekledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır