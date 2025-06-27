HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması: "Bugün 67 yangın çıktı, 3'ü kontrol altına alındı bir tanesi devam ediyor"

Yumaklı, Maslak'taki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarındaki son duruma ilişkin bilgiler verdi. Bakan Yumaklı, Türkiye'de sadece bugün 67 yangın çıktığını belirterek aktif 4 yangından 3'ünde kontrolün sağlandığını, Bilecik-Sakarya sınırındaki yangının devam ettiğini söyledi.

Bakan Yumaklı'dan orman yangını açıklaması: "Bugün 67 yangın çıktı, 3'ü kontrol altına alındı bir tanesi devam ediyor"

Dünyanın artık iklim değişikliğinden kaynaklanan sorunlarla boğuştuğunu dile getiren Yumaklı, kuraklık, sel ve sıcaklık değişimi gibi her problemin baş edilmesi gereken yeni sorunlar oluşturduğunu bildirdi.

Türkiye'nin özellikle kuraklık kaynaklı problemlerden yoğun bir şekilde etkileneceğini her fırsatta dile getirdiklerini anımsatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

igfpın

"Bugünlerde hepimizin televizyonlardan izlediği orman yangınlarıyla da mücadele ediyoruz ama burada çok önemli bir gerçekle yüzleşmemiz gerekir. Orman yangınlarını çıkaran iklim şartları değil, insan faktörü. Bu acı gerçeğin hepimiz farkında olmamız gerekir. Bu sadece bir tespit değil, maalesef acı bir tablo. 1 Ocak 2025'ten itibaren bugüne kadar 1089 yangın çıktı Türkiye'de. Bu yangınlarda 1823 hektar alanımızı kaybettik. Burada kaybolan sadece ağaçlar değil, bu ekosistemde yaşayan bütün canlılar. Büyüklük olarak da kafamızda canlanması için söylemek istiyorum, 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaybettik. Bu yangınların neredeyse yarısı ihmal ve dikkatsizlikten çıktı."

AW485779_06

Yumaklı, bu yangınların sebeplerinden bazılarının anız yakılması, bahçe temizliği sonrası çöplerin ateşe verilmesi ve kontrol dışı faaliyetler olduğunu anlattı.

"SADECE BİLECİK-SAKARYA SINIRINDAKİ YANGIN DEVAM EDİYOR"

Bakan Yumaklı, bu konulara dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerini belirterek "Yangın çıkmak için sebep arayan zamanlar olur. Yani çok düşük nem, çok yüksek rüzgar, çok aşırı sıcaklık, bütün bunların tamamı bize daha çok dikkat etmemiz gerektiğini söylerken bir ev tamiratı, bir kapı tamiratında, tadilatında kullanılan spiral makinenin çıkardığı yangınlarla boğuşuyoruz." diye konuştu.

Bu konularda vatandaşlardan hassasiyet beklediklerini aktaran Yumaklı, "Sadece izmarit atılması sebebiyle 81 yangın çıktı, piknik ateşinden 50 yangın çıktı. Bunlarla baş etmek için çok şükür gücümüz de kuvvetimiz de yerinde ama neden bu ülkenin kaynaklarını, yeşil vatanını heba edelim." ifadelerini kullandı.

lktrg

Yumaklı, Türkiye'de sadece bugün 67 yangın çıktığını kaydederek şöyle devam etti:

"Küçük olanlardan bahsetmiyorum. Çok şükür ki bunlardan 63 adedinin kontrolü sağlandı. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu saate kadar yani bu basın toplantısına kadar fiili olarak devam eden aktif 4 yangınımız vardı. Bunlar İzmir Bornova, Kahramanmaraş, Sakarya-Bilecik sınırındaki yangın ve Bursa Kestel. Bunlardan İzmir Bornova büyük oranda kontrol altına alındı. Burada tekrar rüzgardan alevlenmemesi için soğutma çalışmaları devam ediyor. Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Türkoğlu yangınlarında kontrol sağlandı çok şükür. Sadece Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın devam ediyor. Arkadaşlarımız çok cansiperane mücadele ediyor. Burada 2 uçak, 7 helikopter ve 102 arazöz. Yine AFAD ve valiliklerimiz koordinasyonunda bütün kurumlarımızın destek olmasıyla çok ciddi bir ekip mücadele halinde şu anda."

"SAKARYA-BİLECİK SINIRINDAKİ YANGINA GECE BOYU MÜDAHALE EDİLECEK"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yangınları söndürmek için dev bir filolarının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hakikaten gözü pek arkadaşlarımız var. 27 uçak, 105 helikopter, 25 bin arkadaşımız, 14 insansız hava aracı şu anda bütün Türkiye'yi tarıyor. Bu yangınlarla hızlı müdahale ile baş etmek mümkün ama bazen coğrafi şartlar sizi çok zor durumlarda bırakabiliyor ama biz yılmayacağız. Sakarya-Bilecik sınırındaki yangınla alakalı bu gece boyu arkadaşlarımız müdahaleye devam edecek. Bundan önce bu taraflarda çok büyük yangınlar yoktu, bunlara rastlanmıyordu ama iklim değişikliğinin etkisi buralarda da aşırı bir dikkatin gerekliliğini bize göstermiş oluyor."

AW485738_03

"VATANDAŞLARIMIZ BİZE SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE HABER VERSİN"

Bakan Yumaklı, bir kıvılcımın, dikkatsizliğin, boş vermişliğin nelere mal olacağının bugün televizyon ekranlarında daha iyi görüldüğünü ancak bu olumsuzlukların çok çabuk unutulabildiğini anlattı.

Yumaklı, "15 Ekim'e kadar bakanlık ve orman teşkilatı olarak teyakkuz halinde olacağız. Bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız sadece kendileri değil aynı zamanda etraflarında da yangına sebep olabilecek ortamlar olduğunda bize süratli bir şekilde haber versinler. Biz yine her zaman olduğu gibi çok hızlı bir şekilde gidip onu söndürürüz. Burada başarı çıkan yangını söndürmek değil bu yangının hiç çıkmamasını sağlamaktır." dedi.

frlbj

Ormanı korumanın sadece ağacı değil bütün canlıları koruma anlamına geldiğini ifade eden Yumaklı, gece boyu yangınları takip edeceklerini sözlerine ekledi.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması! "Kesinlikle vuracağız"
Altun, "Fuat Sezgin'in Mirası" kitabının tanıtımında konuştuAltun, "Fuat Sezgin'in Mirası" kitabının tanıtımında konuştu

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı orman yangınları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

CHP'ye mi katılacaklar? İki milletvekili DEVA Partisi'nden istifa etti

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Otobüste iğrenç olay! Gözaltına alındı, kimliği şaşkına çevirdi

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Burası İzmir! görüntüler olay oldu! "İğrenç! korkunç bir şey bu"

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Osimhen için Fenerbahçe teklif yaptı...

Trabzon'da 'kanserli köy'!

Trabzon'da 'kanserli köy'!

Mahkeme kararını verdi! Engel kalktı: Artık...

Mahkeme kararını verdi! Engel kalktı: Artık...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.