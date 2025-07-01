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Bakan Yumaklı açıkladı! "İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Hatay'da açıklamalarda bulundu. Yumaklı, ülkemizde devam eden yangınlara ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında" dedi.

Bakan Yumaklı açıkladı! "İzmir, Manisa ve Hatay'daki yangınlar kısmen kontrol altında"
Begüm Özkaynak

Tarım ve Orman Bakanı yaptığı son açıklamada, Hatay, İzmir ve Manisa'daki yangınların kısmen kontrol altına alındığını açıkladı.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde;

8 uçak 12 helikopter binin üzerinde hem orman teşkilatının arazözleri hem farklı kurumların araçları ile 2000 üzerinde personel ile müdahale edildi.

Soğutmaların önemi çok büyük. Destek veren bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İzmir'de Seferihisar ve Menderes'teki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam edecek.

Buca'da Zafer Mahallesi'ndeki yangın tamamen kontrol altına alındı.

İzmir'deki 3 yangında 1200'ün üzerinde personel vardı.

Manisa'da Akhisar ve Kula'daki yangınlar kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam edecek. Ahmetli coğrafi koşullar olarak problemli bir yerdi. Arkadaşlarımız bütün gece mücadeleye devam edecekler.

İzmir, Manisa ve Hatay'da yangınlar kısmen kontrol altına alındı.

Değişik sınıflar 435'in üzerinde araç ve 1500 üzerinde personelle müdahale edildi.

Devam eden yangınlardan Buca, İzmir-Menderes, Seferihisar, Manisa-Kula ve Akhisar'da yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarına devam edeceğiz. Yarın son durumu paylaşmış olacağız.

Bugün 5. gün sürekli orman yangınlarından ve geldiği durumdan bahsediyoruz. Hem ülkemizin kaynakları için hem ekosistemimiz için ne kadar kötü olduğundan bahsediyoruz. Böyle bir şeyin olmasını istemiyorum. O yüzden çağrıda bulunuyorum. 1 hafta boyunca aşırı sıcak, 15 Ekim 2025'e kadar da teyakkuz halinde olmamızı gerektirecek meteorolojik durumlar var. O yüzden ateşe sebep olabilecek herhangi bir materyali dışarı, açık alana atmayalım.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Hatay İzmir orman yangınları tarım ve orman bakanı İbrahim Yumaklı
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