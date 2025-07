Bakan Yumaklı'dan yangınlara ilişkin açıklama! 10 şehit, 14 yaralı: Vatandaşlara çağrı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınlara ilişkin son durumu açıkladı. Eskişehir'deki yangında 5'i orman işçisi 5'i AKUT çalışanı olmak üzere 10 kişi şehit oldu. Bakan Yumaklı, "Ben tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum" dedi.

Bakan Yumaklı şunları ifade etti:

"Bugün ülkemizde 9 büyük yangın çıktı. 2 yangınla mücadele ediyorduk, bununla beraber 11 büyük yangınla olağanüstü sıcaklık ve olağanüstü değişken rüzgarla mücadele ederek; bu yangınlara bütün gücümüzle, bütün imkanlarımızla karşı koyduk.

"14 YARALIMIZ VAR"

Bu yangınlardan 4 tanesinde problem yok. Ancak Eskişehir Seyitgazi’de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangında 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu olmak üzere 24 kişi aniden değişen rüzgarın alevleri onlara çevirmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar.

Bu arkadaşlarımızdan 14 tanesi şu anda farklı hastanelerde büyük problem olmaksızın tedavi altında ancak ne yazık ki 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerimin ailelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yaralı kardeşlerime de Cenabıhakk'tan acil şifalar diliyorum.

Ben buradan bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda Sakarya’da 2, Karabük’te 2, Manisa’da 1, Eskişehir’de 1 ve Sakarya’da başlayıp Bilecik sınırlarına gelip orada etkili olan 1 olmak üzere 7 yangınla şu dakikada mücadele ediyoruz.

"BAŞKA SÖYLEYECEK SÖZ BULAMIYORUM"

Yarından itibaren olağanüstü sıcaklıklar ve olağanüstü rüzgar, hava değişkenlikleriyle bizi bekliyor. Ben tekrar buradan 86 milyon vatandaşımıza hassasiyet, ekstra dikkat, tabiri caizse bu konuda teyakkuzda olmalarını istirham ediyorum. Başka söyleyecek söz bulamıyorum. Çünkü biz 1 Haziran’dan bu yana her şartta, her platformda, her açıklamamızda bundan bahsettik.

Çok yüksek sıcaklık, şiddetli rüzgar, düşük nem artık bunu basit bir orman yangını olmaktan çıkardı. 10 fidan gibi kardeşimizi kaybettik. Üstüne söyleyeceğim hiçbir şey yok. Milletimizin başı sağ olsun."