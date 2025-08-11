Bakan Yumaklı: "Deprem sonrası Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda sorun tespit edilmemiştir"

Deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır