Bakan Yumaklı: "Deprem sonrası Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda sorun tespit edilmemiştir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Balıkesir’de meydana gelen deprem sonrasında Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarda sorun tespit edilmediğini açıkladı.

Bakan Yumaklı: "Deprem sonrası Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda sorun tespit edilmemiştir"

Deprem sonrası sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Bakan Yumaklı, "Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremden hemen sonra, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz tarafından, Balıkesir ve komşu illerde bulunan barajlarımızda incelemeler yapılmış ve herhangi bir sorun tespit edilmemiştir. Depremde hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun" ifadelerine yer verdi.

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir İbrahim Yumaklı
