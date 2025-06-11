Bakan Yumaklı duyurdu: Bir ürün daha Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili aldı!

Bakan Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 34.’ncü ürünümüz oldu. Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi.

🥩 Kendine özgü aromasıyla öne çıkan Afyon Pastırması, Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret tescili alan 3️⃣4️⃣. ürünümüz oldu.



🇹🇷 Afyonkarahisar’ın mutfak mirası, bu tescille artık Avrupa sofralarında da tanınacak.



Hayırlı olsun. pic.twitter.com/mQrdhr1LcT — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) June 11, 2025

TESCİLLENEN 34. ÜRÜN

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Kacır, "Uluslararası coğrafi işaret tescillerimize bir yenisini ekledik. Coğrafi işaretli ürünlerimiz, kadim kültürümüzün, bereketli topraklarımızın ve üreticilerimizin emeğinin küresel ölçekte tescilidir. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Anadolu'nun değerlerini koruyup dünyaya tanıtmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DÜNYADA ÇOK AZ COĞRAFYAYA NASİP OLAN BİR ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNE SAHİBİZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da söz konusu tescilin, Türkiye ve Afyonkarahisar'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yerel değere sahip çıkan Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler ve emeği geçen herkesi kutlayan Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada çok az coğrafyaya nasip olan bir ürün çeşitliliğine sahibiz. TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 73 coğrafi işaret ve 3 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN ÜRÜNLER

"Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması."