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Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez deki orman yangınları kontrol altına alındı 1

"EN UFAK İHMAL BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇABİLİR"

Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez deki orman yangınları kontrol altına alındı 2

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay orman yangını
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