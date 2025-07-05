Bakan Yumaklı duyurdu! Hatay Dörtyol, Bursa Osmangazi, Edirne Enez'deki orman yangınları kontrol altına alındı

Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

"EN UFAK İHMAL BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇABİLİR"

Hatay'ın Dörtyol, Bursa'nın Osmangazi ve Edirne'nin Enez ilçelerinde devam eden 3 orman yangınının, ormanın kahramanlarının aralıksız mücadelesi sonucunda tamamen kontrol altına alındığını belirten Yumaklı, "Tekrar hatırlatalım, ormanlık alanlar ve riskli bölgelerde çöp atmayalım, ateş yakmayalım, izmarit atmayalım, anız yakmayalım. Çünkü en ufak bir ihmal büyük felaketlere yol açabilir. Ortak sorumluluğumuz olan 'Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım." değerlendirmesinde bulundu.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır