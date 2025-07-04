Bakan Yumaklı duyurdu: "İzmir'deki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, İzmir'de günlerdir devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı;

"Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:

📍 İzmir / Buca

📍 İzmir / Ödemiş

📍 Bursa / Yenişehir

📍 Eskişehir / Seyitgazi

📍 Balıkesir / Savaştepe

📍 Kahramanmaraş / Andırın

📍 Çanakkale / Çan

yangınlarında KONTROL SAĞLANMIŞTIR. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR.

Devam eden yangınlarda;

📍 Muğla / Milas

📍 Manisa / Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışamalar devam etmektedir.

📍 Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir.

Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:



📍 İzmir / Buca

📍 İzmir / Ödemiş

📍 Bursa / Yenişehir

📍 Eskişehir / Seyitgazi

📍 Balıkesir / Savaştepe

📍 Kahramanmaraş / Andırın… — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025