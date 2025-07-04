Bakan Yumaklı duyurdu: "İzmir'deki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, İzmir'de günlerdir devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.
Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı;
"Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:
📍 İzmir / Buca
📍 İzmir / Ödemiş
📍 Bursa / Yenişehir
📍 Eskişehir / Seyitgazi
📍 Balıkesir / Savaştepe
📍 Kahramanmaraş / Andırın
📍 Çanakkale / Çan
yangınlarında KONTROL SAĞLANMIŞTIR. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR.
Devam eden yangınlarda;
📍 Muğla / Milas
📍 Manisa / Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışamalar devam etmektedir.
📍 Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir.
Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."
Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 4, 2025
📍 İzmir / Buca
📍 İzmir / Ödemiş
📍 Bursa / Yenişehir
📍 Eskişehir / Seyitgazi
📍 Balıkesir / Savaştepe
📍 Kahramanmaraş / Andırın…
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