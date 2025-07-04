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Bakan Yumaklı duyurdu: "İzmir'deki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor"

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'deki orman yangınlarının kontrol altına aldığını duyurdu. Soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Yumaklı Muğla, Manisa ve Hatay'daki yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı duyurdu: "İzmir'deki yangınlar söndürüldü, soğutma çalışmaları sürüyor"
Mustafa Fidan

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yumaklı, İzmir'de günlerdir devam eden orman yangınlarının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı şu ifadeleri kullandı;

"Bugün şu ana kadar 10 büyük orman yangınıyla mücadele ettik. Kahramanlarımızın alevler karşısında ortaya koyduğu cansiparane mücadele sonucunda:

📍 İzmir / Buca
📍 İzmir / Ödemiş
📍 Bursa / Yenişehir
📍 Eskişehir / Seyitgazi
📍 Balıkesir / Savaştepe
📍 Kahramanmaraş / Andırın
📍 Çanakkale / Çan
yangınlarında KONTROL SAĞLANMIŞTIR. SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRMEKTEDİR.

Devam eden yangınlarda;
📍 Muğla / Milas
📍 Manisa / Saruhanlı BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINMIŞTIR. Tamamen kontrol altına almak için çalışamalar devam etmektedir.

📍 Hatay / Dörtyol’da 16.19’da çıkan yangınına ekiplerimiz 16.30’da ilk müdahaleyi yapmıştır. Bu yangına 2 uçak, 8 helikopter ve kara unsurlarıyla müdahale edilmiştir. Gece boyunca kontrol altına alınması için karadan yoğun mücadelemiz sürecektir.

Gece gündüz demeden, alevlere ve zorlu hava koşullarına aldırış etmeden #YeşilVatan’ımız için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

04 Temmuz 2025
04 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
İzmir orman yangını İbrahim Yumaklı
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