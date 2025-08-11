Bakan Yumaklı orman yangınlarının son durumunu paylaştı: '55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ülkemizde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaştı. Kabine toplantısı sonrası orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezimize geldiklerini söyleyen Bakan Yumaklı, devam eden yangınları da paylaştı.

İşte Yumaklı'nın açıklaması;

"Kabine toplantımızın ardından ülkemizde devam eden orman yangınları hakkında mevcut durumu değerlendirmek üzere Yangın Yönetim Merkezimize geldik.

Bugün ülkemizde çıkan 55 orman yangınının 45’ini tamamen kontrol altına aldık.

Devam eden yangınlarda;

• Çanakkale / Ayvacık

• Çanakkale / Ezine

• Bolu / Mudurnu

• Kahramanmaraş / Göksun

• Muğla / Milas

• Hatay / Yayladağ

• Manisa / Şehzadeler yangınlarının ENERJİSİ DÜŞÜRULDÜ.

• Çanakkale / Merkez / Dardanos

• Manisa / Soma

• Edirne / Enez yangınlarına ekiplerimizin müdahalesi devam ediyor.

Bu yangınları da bir an evvel kontrol altına almak için tüm gücümüzle mücadele ediyoruz.

Orman yangını açısından yüksek riskli bir haftadan geçtiğimiz konusunda uyarılarda bulunmuştuk. Maalesef risk önümüzdeki günlerde de devam edecek.

LÜTFEN!

Dışarıda ateş yakmayalım.

-Anız yakmayalım.

-Sigara izmariti atmayalım.

-Yangına sebebiyet verecek davranışlardan kaçınalım."