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Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi! Meteoroloji'nin verisine dikkat çekti: "Bizi daha büyük endişeye sevk etti"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan orman yangılarına ilişkin açıklama geldi. Bakan Yumaklı, yangınlara müdahale ederken hayatını kaybedenlerin isimlerini tek tek sayıp başsağlığı dilerken, devam etmekte olan yangınlarla ilgili son bilgileri aktardı. Yumaklı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumu raporlarına ilişkin olarak aktardığı ifadede, "Meteoroloji'nin bugün yayımladığı bilgi bizi daha büyük endişeye sevk etti. Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi.

Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi! Meteoroloji'nin verisine dikkat çekti: "Bizi daha büyük endişeye sevk etti"
Mustafa Fidan

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yurdun çeşitli bölgelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili son bilgileri aktardı. Vatandaşları da yangınlarla ilgili uyaran Yumaklı, "Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın" dedi.

Bakan Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir'de başlayıp Afyonkarahisar'a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı

Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi! Meteoroloji nin verisine dikkat çekti: "Bizi daha büyük endişeye sevk etti" 1

"ŞEHİT OLAN KARDEŞLERİMİZİ TOPRAĞA VERDİK. RAHMETLE ANIYORUZ"

Bakan Yumaklı, kontrol altına alınan ve devam etmekte olan yangınlarla ilgili bilgileri aktardığın basın açıklamasında şunları söyledi;

"Orman yangınlarını söndürme mücadelesinde şehit olan kardeşlerimizi toprağa verdik. Mekanları cennet olsun. Vatan savunmasında şehadate ulaşan 5'i orman işçisi ve 5'i AKUT üyesi kardeşlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ailelerine, yakınlarına, sevenlerimize başsağlığı diliyoruz.

Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi! Meteoroloji nin verisine dikkat çekti: "Bizi daha büyük endişeye sevk etti" 2

"BİZ YANGINLARLA MÜCADELE EDERKEN ÇEŞİTLİ YALAN BİLGİLERİN ORTAYA SAÇILDIĞINI GÖRDÜK"

Kamuoyunun takip ettiği üzere bütün bunlar olurken, bizler yangınlara ara vermeden mücadele için savaş verirken çeşitli yalan bilgilerin ortaya saçıldığını gördük. Biz her zaman olduğu gibi şunu diyoruz biz bunlara cevap vermeyeceğiz, doğruları açıklamaya devam edeceğiz. Yalanla prim yapmak isteyenlerin bu amaçlarına ulaşmasına izin vermeyeceğiz."

"BU HAFTA ÇOK RİSKLİ"

Bakan Yumaklı, yangınlarla ilgili son durumu şu cümlerlerle aktardı;

"Bu haftanın çok riskli olduğunu hatırlattık. Bugün ve dünde yangınlar oldu.

Bugün 37'si ormanlık alanda 36'sı kırsal alanda olmak üzere 73 yangınla mücadele edildi. Sakarya'da başlayan Bilecik'e ulaşan yangını tamamen kontrol altına aldık. Şehitler verdiğimiz Eskişehir Seyitgazi'deki orman yangınını da kontrol altına aldık.

Mersin Anamur, Antalya Aksu, Muğla Yatağan yangınları kontrol alındı. Karabük'teki yangın devam ediyor.

Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi! Meteoroloji nin verisine dikkat çekti: "Bizi daha büyük endişeye sevk etti" 3

3 İLDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR: KARABÜK, ANTALYA, DENİZLİ

Karabük'te başlayan iki ayrı yangın devam ediyor. 2 uçak, 19 helikopter ve kara araçlarıyla mücadele ediyoruz.

3 ilde yangınlar devam ediyor. Ekiplerimizin söndürme çalışamalarını sürdürdüğü orman yangınlarının olduğu iller Karabük, Antalya ve Denizli.

"METEOROLOJİ'NİN BUGÜN YAYIMLADIĞI BİLGİ BİZİ DAHA BÜYÜK ENDİŞEYE SEVK ETTİ"

"Biz ülkemizdeki bütün yangınlarla bir savaş halindeyiz. Yorulmayan, dinlenmeyen, acıkmayan, rüzgarla hızla güç kazanan, sıcaklıkla güç kazanan bir düşmanla mücadele ediyoruz.

Bütün zamanların sıcaklık rekorları bugün kırıldı. Ancak Meteoroloji'nin açıladığı bir bilgi bizi daha da endişeye sevk etmiş durumda. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren on derece daha artacağını belirttiler.

Biz geçen seneki yangınlar gibi bir düşmanla değil daha güçlü bir düşmanla karşı kaşrıyayız. Böylesine bir düşmanla elbette iki asırlık tecrübesiyle Orman Teşklatı. AFAD başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımız, tüm gönüllü kruuluşlarımız ve vatandaşlarımızla beraber mücadele ediyoruz.

Bakan Yumaklı orman yangınlarıyla ilgili "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" dedi! Meteoroloji nin verisine dikkat çekti: "Bizi daha büyük endişeye sevk etti" 4

"BU MÜCADELEYİ TEK BAŞIMIZA KAZANAMAYIZ"

Bu yangınları da elbette söndüreceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her metrekareyi bilmsel yöntemler ne söylüyorsa ona göre telafi edeceğiz yapacağız. Ama tüm bunların hepsi yapılır geri gelir, fidan gibi kardeşlerimizi toprağa verdik. Onlar geri gelmiyor. 86 milyon vatandaşımızın üzerine düşen görev var.

Bu mücadeleyi tek başımıza kazanamayız. Açık alanda ateş yakmayın. Açık alanda yaptıınız faaliyet her ne ise, alev almaya müsaitse lütfen yapmayın. Yakınlarda ağaç yok alev almaz demeyin, duyarlı olun. "

25 Temmuz 2025
25 Temmuz 2025

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Anahtar Kelimeler:
orman yangınları İbrahim Yumaklı
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