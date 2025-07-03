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Bakan Yumaklı sitem etti! Sosyal medyaya dikkat çekti: "Bizi yoruyor"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ülkemizde devam eden orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı. Bakan Yumaklı, sosyal medyadan yapılan paylaşımlara dikkat çekerek, "Sosyal medyadaki dezenformasyonlar bizi yoruyor. Herkes kendisine çeki düzen versin" dedi.

Bakan Yumaklı sitem etti! Sosyal medyaya dikkat çekti: "Bizi yoruyor"
Begüm Özkaynak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara’daki Yangın Yönetim Merkezi’nde yurdun farklı noktalarında devam eden orman yangınlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yumaklı açıklamasında, sosyal medyada yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

Son 1 haftadaki 624 yangının 621 tanesini kontrol altına aldık.
Bugün 9 büyük yangınla mücadele ettik. 6'sını kontrol aldık.
Antalya,Mersin,İstanbul,Kırklareli,Uşak,Çeşme bu yangınlar kontrol altına alınmıştır.
Çeşme yangının enerjisi düşürüldü. Yarın çok daha güzel haberler vermeyi umuyoruz.

Dün gece saatlerinde ihbar aldık. Rüzgarın etkisiyle büyüyerek geniş bir alana yayıldı. 100 KM hıza varan rüzgar hızından bahsediyoruz. Ödemiş yangını ile mücadelemiz sürüyor. Şiddetli rüzgar maalesef hız kesmedi.

"HEPSİNE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM"

Bugün maalesef bu yangınların içerisine canını hiçe sayarak dalan arkadaşlarımızdan bir tanesini şehit verdik. Diğer arkadaşımız entübe halde hastanede. 81 yaşındaki vatandaşımızı da kaybettik. Hepsine Allah'tan rahmet diliyorum.

Bugün biz bu şehidimizin ardından elbette bir görev olarak bu yangınları söndüreceğiz. Emanetlerine sahip çıkacağız Orman Genel Müdürlüğü vatan savunması için canını veren güvenlik güçlerimizden, kolluk güçlerimizden sonra en fazla şehit veren Orman Genel Müdürlüğü

Bütün bunlarla mücadele ederken BUCA'da sanki biz hiç ikaz etmemişiz gibi ne kadar önemli ve tehlikeli olduğunu anlatmamışız gibi bir fabrikadan çıkan yangın maalesef tehlike oluşturdu. Rüzgar var yüksek ateş var hem de İzmir'de 10 gündür neredeyse mücadele veriyoruz.

Vatandaşlarımız sadece kendilerinin hassasiyetleri değil, yanlarında maalesef duyarsızlığı gösteren kişileri uyarmalarını istiyoruz.

"KİMLER NE VARSA BÜTÜN İMKANLARIYLA MÜCADELEYE DAHİL OLDULAR"

3 yangına bu süre içerisinde 10 uçak 25 helikopter arazözlerimiz ilk müdahale araçlarımız kimler ne varsa bütün imkanlarıyla mücadeleye dahil oldular. İçişleri ve Milli Savunma Bakanlığı ve AFAD yardımda bulundu.

Buca ve Ödemiş için arkadaşlarımız mücadeleye ve müdahaleye devam edecekler.

"SOSYAL MEDYADAKİ DEZENFORMASYONLAR BİZİ YORUYOR"

Bu bir savaş, biz bu savaşı kazanırız. Bundan zerre kadar şüphem yok. Ancak bizim arkadaşlarımız mücadele verirken mesnetsiz iddialar,sosyal medyadaki dezenformasyonlar bizi yoruyor. Herkes kendisine çeki düzen versin. Polemik yapmayacağımızı söyledik, işimizi yapmaya odaklandık. Hiç kimsenin sahada mücadele eden arkadaşlarımızı yormaya hakkı yok.

Yanan her metrekare yeşillendirilecek. Açıkça bir duyuru yapalım; bulundukları yerden hiçbir yerden bir mesaj atanlara duyurumuz; merak ediyorlarsa bize başvursunlar biz metrekare metrekare gösterelim.

Önümüzdeki günlerde yine şiddetli rüzgar, aşırı sıcaklık, düşük nem uyarısı var Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden. Lütfen dışarıda ateş yakmayın. Bir kıvılcım bile olsa onu yakmayın. Bugün ekranlarımızda gördüğümüz her şey o kıvılcımdan.

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sosyal medya yangın orman yangınları İbrahim Yumaklı
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