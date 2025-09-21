HABER

Bakan Yumaklı: Uşak'a can suyu olacak Baltalı Göleti'nden su aktarılmaya başlandı

Uşak'ın içme suyu ihtiyacına yönelik önemli çalışmalar devam ediyor. Baltalı Göleti'nden su aktarımına başlandı. Son gelişmeleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Uşak'ın içme suyu sorununun çözümüne yönelik çalışmalar kapsamında, kentin içme suyuna can suyu olacak Baltalı Göleti'nden su aktarılmaya başlandığını belirterek, "Uşak için hayati dereceye sahip olan proje ile Baltalı Göleti'nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi'ne saniyede 50 litre su aktarılıyor" dedi.

Bakan Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını bildirdi.

'YILDA 2,21 MİLYON METREKÜP İÇME VE KULLANMA SUYU VERİLECEK'

Bu bağlamda, DSİ Genel Müdürlüğünün, Uşak’ın içme suyu probleminin hızlı ve kalıcı projelerle çözülmesi amacıyla önemli çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Yumaklı, "Bu çalışmalar kapsamında, yapımına geçen yıl bahar aylarında başladığımız 265 milyon lira maliyetli Uşak Banaz Baltalı Göleti İletim Hattı Projesi’nin ilk aşamasını tamamladık. Böylece Uşak’ın içme suyuna can suyu olacak Baltalı Göleti’nden su aktarılmaya başlandı. Proje ile yaklaşık 12,5 kilometre boru döşeyerek Baltalı Göleti’nin suyunu Uşak’ın ana içme suyu kaynaklarından biri olan Küçükler Barajı Arıtma Tesisi’ne ulaştırdık. Uşak için hayati dereceye sahip olan proje ile Baltalı Göleti’nden Küçükler Barajı Arıtma Tesisi’ne saniyede 50 litre su aktarılıyor" dedi.

Bakan Yumaklı, projenin ikinci kısmı ile ilgili çalışmaların da tüm hızıyla devam ettiğini kaydederek, bu faaliyetler kapsamında bir regülatör ve terfi merkezi inşa edileceğini bildirdi. Bu proje ile de yaklaşık 5,6 kilometre daha çelik boru döşeneceğini vurgulayan Yumaklı, "Proje tamamen bittiğinde Baltalı Göleti’nden Uşak ilimize yılda toplam 2,21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu verilecek. Uşak halkımıza ve şehrimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Bu içerik Rosetta tarafından yayına alınmıştır

