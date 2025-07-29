Bakan Yumaklı yangınlarla ilgili son durumu paylaştı! "24 saatte 55 yangını söndürdük, devam eden tek bir yangın kaldı"

Türkiye'de art arda çıkan orman yangınlarına yönelik mücadele gece gündüz demeden devam etti. Yapılan çalışmaların sonucunda yangınların büyük bir çoğunluğu kontrol altına alındı.

BAKAN YUMAKLI YANGINLARLA İLGİLİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı durum değerlendirmesi yaptı.

Bakan Yumaklı yaptığı açıklamada, "Karabük Safeanolu, Antalya Gazipaşa, Bursa Kestel yangınları tamamen kontrol altına alındı" dedi.

"DEVAM EDEN SADECE 1 YANGIN VAR"

Son 24 saatte 55 yangının söndürüldüğünü duyuran Bakan Yumaklı, "Devam eden sadece 1 yangın var. O da Bursa'daki Harmancık yangını" dedi.