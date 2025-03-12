Bakan Yusuf Tekin: "3 konuyu ana gündeme aldık"

Başkent Öğretmenevi’nde düzenlenen iftar programında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hayata geçirilen projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. İftar programına Bakan Tekin'in yanı sıra, Bakan Yardımcıları Celile Eren Ökten, Nazif Yılmaz, Ömer Faruk Yelkenci, M. Bilal Macit ile birim amirleri ve 81 ilin milli eğitim müdürü katıldı. Programda, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan koro, müzik ve ilahi dinletisi sundu. Ardından katılımcılar iftar yemeğinde bir araya geldi.

"3 KONUYU ANA GÜNDEME ALDIK"

Programda konuşan Bakan Tekin, projelerin uygulanması ve daha sağlıklı sonuçlar elde edilebilmesi için iş birliği içinde çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak bakanlık birimleri arasında, kopukluk olmadan merkez ve taşra teşkilatının uyumlu çalışmasının önemine işaret etti. Bu eğitim öğretim yılında üç konuyu ana gündeme aldıklarını hatırlatan Bakan Tekin, ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile ailelerin çocuklarının eğitimi sürecine daha aktif katılımı’ üzerine odaklandıklarını ifade etti. Bakan Tekin, bu kapsamda il müdürlüklerinin sahadaki ihtiyaçları analiz ederek Bakanlık merkez teşkilatı ile koordineli çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Gerçekleştirdiği il ziyaretlerinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki olumlu yansımalarını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Tekin, yeni müfredata ilişkin merkez teşkilatında hayata geçirilen izleme değerlendirme çalışmalarının il bazlı olarak da yapılmasının faydalı olacağını belirtti.

Kaynak: DHA