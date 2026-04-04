HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Bakanlık: 2 milyondan fazla mamografi görüntüsü dijital ortamda analiz edildi

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, meme kanseriyle mücadele etmek amacıyla hayata geçirilen 'Mamografi Tarama Raporlama Sistemi' ile 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu dijital ortamda analiz edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; meme kanseriyle mücadelede 'Mamografi Tarama Raporlama Sistemi' hayata geçirildi. 2024 yılından bu yana 2 milyondan fazla tarama sonucu yapay zeka desteğiyle incelendi. Bu sayede meme kanserinin erken teşhisinde yeni bir dönem başlatılırken tedavide de başarılı sonuçlar elde edildi. 40-69 yaş aralığındaki kadın vatandaşlara yönelik yürütülen tarama programı kapsamında; KETEM (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) ve Sağlıklı Hayat Merkezleri’nde çekilen tüm görüntüler yüzde 100 dijital ve merkezi bir sistemde toplandı. Sistemin kalbinde yer alan yapay zeka algoritmaları, şüpheli bulguları en az sapma payıyla tespit ederek radyologlar için kritik bir 'karar destek mekanizması' oluşturdu.

Bu teknoloji sayesinde, şüpheli bulgular sistem tarafından otomatik olarak önceliklendirilerek radyologların önüne ilk sırada getirildi ve bu sayede raporlama süreci daha da hızlandı. Sistem, sadece teşhis aşamasına değil, sevk sürecine de ivme kazandırdı. Mamografi görüntülerinde şüpheli bulgu saptanan hastalar için tarama yapılan sağlık kuruluşu tarafından MHRS üzerinden 'öncelikli randevu' oluşturuldu. Hastalar, ek tetkikler için doğrudan üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirilerek tedaviye en erken evrede başlamaları sağlandı. 'Mamografi Tarama Raporlama Sistemi' meme kanserinin erken evrede tespit edilmesine yardımcı olarak başarı oranlarını artırırken hastaların yaşam kalitesinin korunmasına da katkı sağladı.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.