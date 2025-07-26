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Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Silopi'de kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını bildirdi. İlçede hayat adeta durma noktasına geldi.

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle Silopi'de kırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 25 Temmuz'da Şırnak Silopi'de 50,5 derece sıcaklıkla tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru kırıldığı ve aynı gün ölçüm yapılan merkezlerin 132'sinde ise tüm zamanların en yüksek temmuz ayı sıcaklık değerlerinin kaydedildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, en son kırılan sıcaklık değerinin 15 Ağustos 2023 tarihinde 49,5 derece ile Eskişehir Sarıcakaya'da ölçüldüğü belirtildi.

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz da 50,5 dereceyle Silopi de kırıldı 1

Silopi'nin yanı sıra 25 Temmuz tarihinde 5 istasyonda da sıcaklığın 49 derece ve üzerine çıktığı belirtilen açıklamada, "Mardin'in Kızıltepe ilçesi 49,6, Şırnak'ın Cizre ilçesi 49,4, Mardin'in Nusaybin ilçesi 49,3, Siirt'in Kurtalan ilçesi 49,1, Şanlıurfa Ceylanpınar TİGEM istasyonunda sıcaklık 49 derece olarak ölçüldü." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz da 50,5 dereceyle Silopi de kırıldı 2

Öte yandan temmuzun son haftasında da yeni sıcaklık rekorlarının kırılacağı tahmin ediliyor.

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz da 50,5 dereceyle Silopi de kırıldı 3

Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar, hamileler ve çocukların günün en sıcak 11.00-16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları tavsiye edildi.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Kavurucu hava nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça dışarı çıkmazken, sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü.

Bakanlık açıkladı! Tüm zamanların sıcaklık rekoru 25 Temmuz da 50,5 dereceyle Silopi de kırıldı 4
Günlük hayatın yavaşladığı ilçede, açık alanlar büyük ölçüde boş kaldı. (AA-İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Silopi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sıcaklık
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