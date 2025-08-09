Bakanlık açıkladı: Türkiye'de son 55 yılın rekoru kırıldı! Dikkat çeken rapor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde önceki yıllarda 25 derece olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı, 2025 Temmuz ayında 1.9 derecelik artışla 26.9 dereceye yükseldi. Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.

İSTASYONLARDA REKOR DEĞERLER ÖLÇÜLDÜ

Türkiye’de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyondan 66’sında da temmuz ayı içinde gerçekleşen rekor sıcaklık değerleri ölçüldü.

Sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Cizre yer aldı. Ortalama temmuz sıcaklığı 49.1 derece olan ilçede bu yıl bu değer 49.4 dereceye yükseldi.

Cizre’den sonra sırasıyla sıcaklık rekorları kırılan istasyonlar şöyle: Ceylanpınar’da önceki yılların temmuz ayı maksimum sıcaklık rekoru 48.2 dereceyken; bu yılın temmuz rekoru 49.0 derece oldu.

Birecik’te 47.2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 48.1 derece; Tokat’ta 45 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 47.2 derece; Akçakale’de 46.7 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 47 derece; Viranşehir’de 46.7 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 47 derece; Adıyaman’da 45.3 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 46.3 derece; Kahta’da 44.5 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 46 derece; Boyabat’ta 45.4 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45.8 derece; Kahramanmaraş’ta ise 45.2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45.8 derece olarak kayıtlara geçti.

25 Temmuz’da da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50.5 derece sıcaklık ile ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru’ kırılmıştı.

