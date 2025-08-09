HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de son 55 yılın rekoru kırıldı! Dikkat çeken rapor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hazırladığı rapora göre, 2025 yılı Temmuz ayı son 55 yılın en sıcak temmuz ayı olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık açıkladı: Türkiye'de son 55 yılın rekoru kırıldı! Dikkat çeken rapor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Temmuz 2025 Sıcaklık Değerlendirme Raporu’nu açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde önceki yıllarda 25 derece olan temmuz ayı ortalama sıcaklığı, 2025 Temmuz ayında 1.9 derecelik artışla 26.9 dereceye yükseldi. Son 55 yılın en sıcak temmuz ayı değeri olarak kayıtlara geçti.

İSTASYONLARDA REKOR DEĞERLER ÖLÇÜLDÜ

Türkiye’de iklim değerlendirilmesinde kullanılan 220 istasyondan 66’sında da temmuz ayı içinde gerçekleşen rekor sıcaklık değerleri ölçüldü.

Bakanlık açıkladı: Türkiye de son 55 yılın rekoru kırıldı! Dikkat çeken rapor 1

Sıcaklık rekorlarının kaydedildiği ilk 10 istasyon arasında ilk sırada Cizre yer aldı. Ortalama temmuz sıcaklığı 49.1 derece olan ilçede bu yıl bu değer 49.4 dereceye yükseldi.

Cizre’den sonra sırasıyla sıcaklık rekorları kırılan istasyonlar şöyle: Ceylanpınar’da önceki yılların temmuz ayı maksimum sıcaklık rekoru 48.2 dereceyken; bu yılın temmuz rekoru 49.0 derece oldu.

Bakanlık açıkladı: Türkiye de son 55 yılın rekoru kırıldı! Dikkat çeken rapor 2

Birecik’te 47.2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 48.1 derece; Tokat’ta 45 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 47.2 derece; Akçakale’de 46.7 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 47 derece; Viranşehir’de 46.7 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 47 derece; Adıyaman’da 45.3 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 46.3 derece; Kahta’da 44.5 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 46 derece; Boyabat’ta 45.4 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45.8 derece; Kahramanmaraş’ta ise 45.2 derece olan sıcaklık rekoru bu yılın temmuz ayında 45.8 derece olarak kayıtlara geçti.

Bakanlık açıkladı: Türkiye de son 55 yılın rekoru kırıldı! Dikkat çeken rapor 3

25 Temmuz’da da Şırnak’ın Silopi ilçesinde 50.5 derece sıcaklık ile ‘tüm zamanların Türkiye sıcaklık rekoru’ kırılmıştı.

(İHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira cezaKarabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye 8 bin 487 lira ceza
Karabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye cezaKarabük’te düğün konvoyundaki 3 sürücüye ceza

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

13 elektrikli otomobilin fiyatı düştü!

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

FIFA'dan Türk takımına şok ceza! TFF duyurdu...

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Erken seçim tartışmaları sürüyor, anketler art arda geliyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne usulsüz dolgu cezası!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Teslime cinayetinde sevgilisinin geçmişi kan dondurdu!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

Yeni estetik çılgınlığı yayılıyor!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.