Bakanlık çalışma başlatmıştı! İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel ve lüks balıkçılar için yıkım kararı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı. Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.

AYKIRILIKLAR TESPİT EDİLDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekanlarından biri olan Bebek Otel oldu.

Bebek Otel’in, 1990’lı yıllarda mevcut binaya yasa dışı bir kat eklediği, otelin ön kısmına ise imar planına aykırı şekilde bir iskele-teras yapısı inşa ettiği tespit edildi. Ayrıca bazı otel odalarının plana aykırı biçimde birleştirildiği belirtildi.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre Bebek Otel sahibinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

BAKANLIK İTİRAZ ETMİŞTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek Otel'le ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etmişti. Konuyla ilgili olarak son kararı bölge idare mahkemesi verecek.

ÜNLÜ BALIKÇILARIN DA YIKIM KARARLARI VAR

Bu arada boğazın ünlü işletmelerinden Bebek Balıkçısı, Sur Balık ve Arnavutköy Balıkçısı hakkında da aynı şekilde yıkım kararı verildi. Yıllardan beri kaçak eklentilerle servis yapan bu ünlü işletmelerin yıkım kararlarından sonra akıbetleri merak konusu oldu.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır