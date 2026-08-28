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Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör örgütü YPG lideri Mazlum Abdi'yi danışman atadı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, feshedilen terör örgütü YPG liderlerinden Mazlum Abdi kod adlı Ferhat Abdi Şahin'i danışman olarak atadı.

Suriye Cumhurbaşkanı Şara terör örgütü YPG lideri Mazlum Abdi'yi danışman atadı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, "Cumhurbaşkanı Ahmed Şara 2026 tarihli ve 164 sayılı kararnameyle Mustafa Halil Abdi'yi (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı nezdinde danışman olarak atamıştır" ifadeleri yer aldı.

YPG'NİN FESHEDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Mazlum Abdi, 25 Ağustos 2026 tarihinde Şam Halk Sarayı'nda yaptığı açıklama ile SDG/YPG'nin feshedildiğini açıklayarak Suriye Ordusu'na tam entegrasyonun sağlandığını söylemişti.

Abdi, “Bugün Suriye Demokratik Güçleri'nin misyonunun sona erdiğini duyuruyor ve bağımsız bir askeri güç olarak feshedildiklerini tüm sorumluluk bilinciyle ilan ediyoruz” demişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
suriye ypg Ahmed Şara
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