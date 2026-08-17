Bakanlık düğmeye bastı: Gümrükte yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucunda, ülkemizden çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı’na gelen bir tır aracı şüpheli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen X-Ray taraması sonucunda araç detaylı aramaya sevk edildi. Yapılan detaylı aramada, aracın yasal yükünün içerisine gizlenmiş vaziyette 810 kilogram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında, uyuşturucu maddenin taşınmasında kullanılan tır cinsi araca da el konuldu.



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Olayla ilgili soruşturma, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır