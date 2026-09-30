HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Netanyahu: "Suudi Arabistan'a inen uçakta pilot, diğerini bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağında pilotlardan birinin diğerini bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını öne sürdü. Suudi Arabistan'a acil iniş yapan uçakta şüphelinin bir yolcu ve mürettebat tarafından engellendiği, Suudi makamlarınca sorgulandığı bildirildi.

Netanyahu: "Suudi Arabistan'a inen uçakta pilot, diğerini bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai'den Tel Aviv'e giden ve acil durum sinyali verdikten sonra Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, pilotlardan birinin diğer pilotu bıçakladığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını öne sürdü.

Netanyahu: "Suudi Arabistan a inen uçakta pilot, diğerini bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı" 1

NETANYAHU OLAYIN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na acil iniş yapan uçakla ilgili video mesaj yayımladı. Olayı son derece ciddi bir güvenlik vakası olarak nitelendiren Netanyahu, uçaktaki yolcuların neredeyse tamamının İsrail vatandaşı olduğunu söyledi.

Uçağın İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını belirten Netanyahu, elde edilen delillerin şüpheli pilotun yolcularla birlikte uçağı düşürmeyi amaçladığını gösterdiğini ileri sürdü.

Netanyahu: "Suudi Arabistan a inen uçakta pilot, diğerini bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı" 2

YOLCU VE MÜRETTEBAT KOKPİTE GİRDİ

Netanyahu'nun aktardığına göre, kendisinin de daha sonra telefonla görüştüğü İsrailli bir yolcu ile mürettebattan bir kişi kokpite girmeyi başardı. İkili, uçağın sistemlerine zarar vermeye çalıştığı öne sürülen pilotu engelledi.

Ardından kokpite ulaşan başka bir mürettebatın uçağın kontrolünü sağlayarak emniyetli şekilde stabil hale getirdiği belirtildi.

ŞÜPHELİ PİLOT SORGULANIYOR

Müdahale ederek çok sayıda kişinin hayatını kurtaran yolcu ve mürettebatı tebrik eden Netanyahu, yolcuların güvenliğinin sağlanması ve evlerine dönmeleri için ilgili makamlarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Şüpheli pilotun Suudi Arabistan makamları tarafından sorgulandığını açıklayan Netanyahu, benzer girişimlerin tekrar yaşanmaması için İsrail güvenlik birimlerine gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verdiğini belirtti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da başladı! Başkan Gülpınar: "Tarihle teknoloji aynı sahnede buluşuyor"TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da başladı! Başkan Gülpınar: "Tarihle teknoloji aynı sahnede buluşuyor"
Hakemler soruşturmasında şoke eden gelişme! WhatsApp hesabından çocuk istismar görüntüsü yüklendiği ortaya çıktıHakemler soruşturmasında şoke eden gelişme! WhatsApp hesabından çocuk istismar görüntüsü yüklendiği ortaya çıktı

Anahtar Kelimeler:
uçak netanyahu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süresiz nafaka sona eriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Fatma Betül Sayan Kaya'dan 2,2 milyar TL hamlesi! Devlete verdi

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Erman Toroğlu'ndan TFF yönetimine olay çağrı: "Hep beraber istifa edecekler"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Buse Terim kızının hasta olduğunu açıkladı: "İlacı yok"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

Özgür Özel fon krizinde isimleri tek tek açıkladı! "Bir de bunlara bakın"

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

AK Partili Nihat Zeybekci'nin parası Tera'da kalmış

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.