Netanyahu: "Suudi Arabistan'a inen uçakta pilot, diğerini bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai'den Tel Aviv'e giden ve acil durum sinyali verdikten sonra Suudi Arabistan'a inen yolcu uçağında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı. Netanyahu, pilotlardan birinin diğer pilotu bıçakladığını ve uçağı düşürmeye çalıştığını öne sürdü.

NETANYAHU OLAYIN AYRINTILARINI AÇIKLADI

Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Tebük Havalimanı'na acil iniş yapan uçakla ilgili video mesaj yayımladı. Olayı son derece ciddi bir güvenlik vakası olarak nitelendiren Netanyahu, uçaktaki yolcuların neredeyse tamamının İsrail vatandaşı olduğunu söyledi.

Uçağın İsrail'e yaklaştığı sırada pilotlardan birinin diğerini bıçakladığını belirten Netanyahu, elde edilen delillerin şüpheli pilotun yolcularla birlikte uçağı düşürmeyi amaçladığını gösterdiğini ileri sürdü.

YOLCU VE MÜRETTEBAT KOKPİTE GİRDİ

Netanyahu'nun aktardığına göre, kendisinin de daha sonra telefonla görüştüğü İsrailli bir yolcu ile mürettebattan bir kişi kokpite girmeyi başardı. İkili, uçağın sistemlerine zarar vermeye çalıştığı öne sürülen pilotu engelledi.

Ardından kokpite ulaşan başka bir mürettebatın uçağın kontrolünü sağlayarak emniyetli şekilde stabil hale getirdiği belirtildi.

ŞÜPHELİ PİLOT SORGULANIYOR

Müdahale ederek çok sayıda kişinin hayatını kurtaran yolcu ve mürettebatı tebrik eden Netanyahu, yolcuların güvenliğinin sağlanması ve evlerine dönmeleri için ilgili makamlarla sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Şüpheli pilotun Suudi Arabistan makamları tarafından sorgulandığını açıklayan Netanyahu, benzer girişimlerin tekrar yaşanmaması için İsrail güvenlik birimlerine gerekli önlemlerin alınması yönünde talimat verdiğini belirtti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır