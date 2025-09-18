Bakanlık kaynakları duyurdu! Türkiye ve Mısır ortak tatbikat yapacak... S-400 iddialarına yanıt

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Aktürk'ün yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için ülkemize yönelik risk ve tehdit unsurları ile mücadelesi kapsamında son bir hafta içerisinde, 1 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, teröristlere ait ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirilmiş, Suriye Harekât Alanları”ndaki Tel Rıfat (240 km) ve Menbic’de (365 km) imha edilen tünel uzunluğu 605 kilometreye ulaşmıştır.

13 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ! TÜRKİYE VE MISIR DOĞU AKDENİZ'DE TATBİKAT YAPACAK

Daha etkin daha caydırıcı ve daha hazır bir Türk Silahlı Kuvvetleri için eğitim ve tatbikat faaliyetleri de kesintisiz olarak sürdürülmektedir. 22-26 Eylül tarihleri arasında Türkiye-Mısır ikili ilişkilerinin geliştirilmesi ve karşılıklı çalışabilirliğin artırılması amacıyla Doğu Akdeniz’de Türkiye-Mısır Dostluk Denizi (Bahr El Sadaka) Deniz Harekâtı Özel Tatbikatı’nın icra edilmesi planlanmaktadır. Deniz (TCG Oruçreis-TCG Gediz fırkateynleri, TCG İmbat-TCG Bora hücumbotları ve TCG Gür denizaltısı) ve Hava Kuvvetleri (2xF-16) unsurlarımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri unsurlarının katılacağı ve 13 yıl aradan sonra ilk kez icra edilecek tatbikatın 25 Eylül’deki Seçkin Gözlemci Günü’ne Deniz Kuvvetleri Komutanımız ile Mısır Deniz Kuvvetleri Komutanı iştirak edecektir.

İSRAİL

İsrail’in 16 Eylül sabahı Gazze’ye yönelik başlattığı kara harekâtı, bölgede iki yılı aşkın süredir devam eden ağır insani trajedinin daha da derinleşmesine yol açmıştır. İsrail’in, Gazze’de sivil halkı hedef alan saldırıları ve bölge ülkelerine yönelik provokatif eylemleri, Orta Doğu’yu bir kez daha topyekûn istikrarsızlığa sürükleme niyetinin açık göstergesidir. Uluslararası toplum, Gazze’de yaşanan sistematik zulüm, devlet terörü ve soykırımı artık görmezden gelemez. Uluslararası toplumu, bölgede barışın ve istikrarın sağlanması adına daha fazla gecikmeden etkili ve caydırıcı adımlar atmaya, İsrail’e yönelik ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz"

SURİYE’DEKİ TSK UNSURLARININ DURUMU

Bakanlık kaynakları tarafından, Suriye’deki son durum kapsamında bölgede konuşlu Türk birliklerinin durumunda bir değişiklik olup olmadığına dair sorular üzerine de şu ifadeleri kullanıldı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye’de; ülkemizin ve sınırlarımızın güvenliğini sağlamak, terörle mücadele etmek ve terör koridorunu engellemek üzere uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında bulunmaktadır. Birliklerimizin Suriye’den geri çekilmesi ancak, sınır güvenliğimizin tamamen sağlanması ve terör tehdidinin tümüyle ortadan kalkması durumunda yeniden değerlendirilebilecek bir konudur”

"S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ ENVANTERİMİZDEDİR"

Bakanlık kaynakları, Rusya’nın S-400 hava savunma sistemlerini geri istediğine dair basında yer alan iddialara ilişkin "S-400 Hava Savunma Sistemleri envanterimizdedir. S-400 konusundaki duruşumuzda bir değişiklik bulunmamaktadır" yanıtını verdi.

GKRY’NİN İSRAİL’DEN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ TEDARİK ETMESİ

Bakanlık kaynakları, GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik haberlerle ilgili şunları söyledi:

"GKRY’nin İsrail’den Hava Savunma Sistemi tedarik ettiğine yönelik basında yer alan haberleri yakından takip ediyoruz. GKRY’nin devam eden silahlanma gayretlerinin ve Ada’daki barış ve istikrarı zedeleyecek faaliyetlerinin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Ada’daki dengeleri bozmaya yönelik her türlü girişim dikkatle izlenmekte, KKTC’nin güvenlik ve huzuru için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de KKTC’nin yanında ve destekçisidir. Kıbrıs Türk halkı da Türkiye’nin güvencesi altındadır"