HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakanlık'tan hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni düzenleme

Tüketicilerin hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin içerikleri hakkında bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlık'tan hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde yeni düzenleme

Ticaret Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak hayvansal menşeli parça içeren tüketici ürünlerinde değişiklik yapıldığına dair tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

Tebliğe göre; Tekstil ve ayakkabı başta olmak üzere, Ticaret Bakanlığının sorumluluğunda bulunan tüketici ürünlerinde hayvansal menşeli parça yer alması durumunda, bu parçaların hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Piyasaya arz edilen hayvansal menşeli parça içeren ürünlerin hangi hayvandan elde edildiğine dair bilginin tüketicilere sunulması, tüketicilere yapılacak bu bilgilendirmenin ürünün etiketinde, ambalajında, üzerinde veya ürüne eşlik eden bir belgede yer alması, uzaktan iletişim araçları yoluyla yapılan satışlarda da, bu bilginin ürünün özelliklerinin belirtildiği alanda tüketiciye sunulması, bilgilendirmenin satın alma işleminden önce açık, okunabilir ve yanıltıcı olmayacak şekilde Türkçe yapılması, zorunluluğu getirildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump, kömür üretimine yönelik kararnameyi imzaladıABD Başkanı Trump, kömür üretimine yönelik kararnameyi imzaladı
Avcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza; trafik yoğunluğu oluştuAvcılar D-100 Karayolu'nda zincirleme kaza; trafik yoğunluğu oluştu

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı için iptal başvurusu! Canlı yayında detayları açıkladı

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

İstanbul'da altın fiyatları düştü, vatandaşlar kuyumculara akın etti!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz"

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Nikahsız birliktelik ne demek, reddediyoruz"

Ölmeden önce “Benim kızımsın” dedi! Mezarı açılmak istenince...

Ölmeden önce “Benim kızımsın” dedi! Mezarı açılmak istenince...

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

Eski başbakandan Melih Gökçek çıkışı! Eski bakan Ruhsar Pekcan'ı da hatırlattı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.