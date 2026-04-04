Bakanlıktan darbedilen anneye destek!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı sanal medya paylaşımlarında yer alan bir annenin darbedilmesi ve özel gereksinimli çocuğuyla birlikte mağduriyet yaşamasına ilişkin görüntüler üzerine İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği bildirildi. Açıklamada, "Hanede gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde, çocuğun ve annenin durumu titizlikle raporlanmış ve gerekli süreç derhal başlatılmıştır. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, özel gereksinimli çocuğumuzun üstün yararı gözetilerek devlet korumasına alınması uygun bulunmuştur.

Kadın konukevi hizmetinden yararlanmak istemeyen anneye ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı üzerinden gerekli ekonomik destek sağlanacaktır. Uzaklaştırma kararı aldırılan şahsın gereken cezayı alması için bakanlık olarak adli sürece müdahil olacağız. Şiddetin her türlüsüne karşı duruşumuz nettir, bu çerçevede hem annenin hem de özel gereksinimli evladımızın haklarını korumak için 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürecin takipçisi olmayı sürdüreceğiz" denildi.

