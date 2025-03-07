Suriye'de Esad yanlıları saldırıya geçmişti! Türkiye'den ilk açıklama: Suriye halkının ve yönetiminin yanındayız

Suriye resmi haber ajansı SANA, dün Lazkiye'nin Beyt Ana köyünde devrik rejim unsurlarının güvenlik güçlerine saldırı düzenlediğini ve saldırıda 10'dan fazla ordu mensubunun hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili olarak Türkiye'den ilk açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Lazkiye ve Çevresinde Yaşanmakta Olan Gelişmeler Hakkında: Suriye’de güvenlik ve istikrarın tesisi amacıyla yoğun bir gayret ortaya konulmaktadır. Böylesi kritik bir dönemde, Lazkiye ve çevresinde yaşanan gerilim ve güvenlik güçlerinin hedef alınmış olması, Suriye’yi geleceğe birlik ve beraberlik içinde taşıma yolundaki çabalara zarar verebilecek niteliktedir.

"HER TÜRLÜ EYLEMİN KARŞISINDAYIZ"

Bu tür kışkırtmaların, Suriye’nin ve bölgemizin huzuruna karşı bir tehdit haline gelmesine izin verilmemelidir.

Suriyelilerin barış ve refah içinde yaşama hakkını hedef alan her türlü eylemin karşısındayız. Türkiye, Suriye halkının ve yönetiminin yanında olmaya devam edecektir"