HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Bakanlıktan 'usulsüzlük' ve 'torpil' iddialarıyla gündeme gelen personele ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü personeli Cemil Acar hakkındaki 'usulsüzlük' ve 'torpil' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan 'usulsüzlük' ve 'torpil' iddialarıyla gündeme gelen personele ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde 21 Temmuz 1998 tarihinden beri görev yapan Cemil Acar hakkında gelen şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

İddialara yönelik soruşturma da 5 Kasım 2024 tarihinde başlatılırken, Cemil Acar 28 Kasım tarihinde kendi talebiyle emekli olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası mahkemeye sevk edilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Hakan Fidan: 'İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık'Bakan Hakan Fidan: 'İki dost ülke arasında stratejik konuları enine boyuna masaya yatırdık'
Türkiye ve Irak'tan ortak PKK bildirisi!Türkiye ve Irak'tan ortak PKK bildirisi!

Anahtar Kelimeler:
açıklama bakanlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
G.Saray istiyordu, De Bruyne ilk kez konuştu! Taraftar yerinde duramıyor...

G.Saray istiyordu, De Bruyne ilk kez konuştu! Taraftar yerinde duramıyor...

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama geldi

Amasya'da 4.6 büyüklüğünde deprem! Naci Görür'den açıklama geldi

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Kalabalığı duyunca kendini tutamadı: "Yuhalayın o namussuzu!"

Miras kavgası kanlı bitti! Abisi tüfekle kardeşi ve yengesini vurarak öldürdü

Miras kavgası kanlı bitti! Abisi tüfekle kardeşi ve yengesini vurarak öldürdü

Salim Güran'ın avukatından duruşma öncesi gündem yaratacak çıkış

Salim Güran'ın avukatından duruşma öncesi gündem yaratacak çıkış

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.