Bakanlıktan 'usulsüzlük' ve 'torpil' iddialarıyla gündeme gelen personele ilişkin açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nde 21 Temmuz 1998 tarihinden beri görev yapan Cemil Acar hakkında gelen şikayetler üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından müfettiş görevlendirilmiştir.

İddialara yönelik soruşturma da 5 Kasım 2024 tarihinde başlatılırken, Cemil Acar 28 Kasım tarihinde kendi talebiyle emekli olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılan soruşturma neticesinde elde edilen bulgulara yönelik bilgi ve belgelerle 21 Şubat 2025 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sonrası mahkemeye sevk edilen ve tutuklu yargılanmasına karar verilen Cemil Acar ile ilgili hukuki süreç Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmektedir" denildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır