Bakıcı terörü... Zalim kadın 2 yaşındaki çocuğu tekme ve tokatlarla yerde sürükledi!

Fatih'te Nişanca Mahallesi'nde 25 Nisan'da meydana gelen olayda, Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, yine Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan İshmatova, 2 yaşındaki M.I. isimli bebeğe şiddet uygulamaya başladı.

TEKME VE TOKAT ATIP YERDE SÜRÜKLEDİ

Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi.

Eve gelen ekipler, Maftuna ishmatova’yı gözaltına aldı.

Evde 7 çocuk bulan ekipler, çocukların 2'sinin bakıcının çocuğu olduğunu diğer 5 çocuğun ise komşuların çocuklarını olduğunu belirledi.

BAKICININ ÇOCUKLARI ÇOCUK ESİRGEME KURUMUNA TESLİM EDİLECEK

Maftuna İshmatova'nın 2 çocuğu çocuk esirgeme kurumuna teslim edileceği öğrenildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır