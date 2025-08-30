HABER

Bakımevinde skandal görüntüler! Tokat attı, boğazını sıktı, yerlerde sürükledi... "Şaka yaptık" deyip serbest kaldı

Karaman'daki bir bakımevinin kamerasına yansıyan görüntüler pes dedirtti. Başyayla ilçesinde bulunan özel bir bakım merkezinde, engelli bireylere kötü muamele yapıldığı iddiası gündeme geldi. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bakıcıların engelli hastalara tokat attığı, boğazından tuttuğu ve zorla ittiği anlar yer aldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç bakıcı ifadelerinde “şaka yaptıklarını” savundu.

Mustafa Fidan

Karaman'da bir bakımevinde kameralara yansıyan şiddet görüntüleri gündem oldu. Ekol TV muhabiri Dilara Şahin'in haberine göre; Karaman’ın Başyayla ilçesinde özel bir bakımevinde engelli bireylere kötü muamele iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde bakıcıların, engelli hastalara tokat attığı, boğazından tuttuğu ve zorla ittiği anlar ortaya çıktı. Skandal görüntüler sonrası gözaltına alınan üç bakıcı, ifadelerinde “şaka yaptık” savunması yaptı.

KAMERA KAYITLARI ŞİDDETİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında incelenen kamera kayıtları, bakımevinde yaşanan kötü muameleleri bir bir ortaya koydu.

Görüntülerde Bakıcı A.G., engelli birey S.G.’nin yanına giderek yüzüne tokat attı. Aynı gün farklı bir görüntüde ise engelli R.Ö.’yü kıyafet giydirme sırasında yere ittiği görüldü. A.G.’nin yine R.Ö.’ye şiddet uyguladığı, yere düşürdüğü ve zorla kıyafet giydirmeye çalıştığı da kaydedildi. Bakıcı H.B., engelli S.G.’nin kulağından tutarak itti, tokat attı ve ardından kolundan sürükleyerek odaya götürdü. Bakıcı M.D., ise engelli A.A.’nın boğazını tutarak koltuğa itti. Engelli E.C.’ye de tokat attı, başka bir görüntüde de engelli İ.T.’nin göğsüne elindeki pantolonu fırlatarak vurdu.

“ŞAKA YAPTIK, PİŞMANIZ”

Gözaltına alınan bakıcıların ifadeleri de dikkat çekti.

M.D., ifadesinde “Engelli E.C.’ye şaka yapmak amacıyla tokat attım, niyetim kötü değildi. İ.T.’ye elimdeki pantolonu şaka amaçlı savurdum, yüzüne isabet etmedi. Olaylardan dolayı pişmanım” dedi. Ayrıca A.A.’nın boğazını tutarak ittiği görüntülere ilişkin de “zarar vermek kastım yoktu” savunmasını yaptı.

H.B., “S.G.’ye tokat attım ama üzerinden zaman geçtiği için hatırlamıyorum. O anki psikolojik durumumu ve olayı net olarak hatırlayamıyorum. Sürekli kendisine ve diğer engellilere el kaldıran biriydi, ben de engellemek için müdahale ettim. Yaptıklarımdan dolayı pişmanım” dedi.

A.G. ise, “S.G. ile aramızda şakalaşma oldu, tokat atmadım. R.Ö.’ye tekme atmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde ifade verdi.

ŞİKÂYETÇİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Bakım merkezinde görev yapan sağlık personeli V.B., aynı zamanda engelli İ.T.’nin vasisi olduğunu belirtti. V.B., “Görüntüleri izledim. İ.T. Alzheimer hastasıdır. M.D.’nin yaptığı hareketin şakalaşma amaçlı olduğunu düşünüyorum. Kendisine karşı herhangi bir şikâyetim yok” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan bakıcılar M.D., H.B. ve A.G. ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

(Kaynak: ekoltv.com.tr)

